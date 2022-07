Gli utenti hanno creduto a una fake news (probabilmente nata in forma meramente ironica) e sono corsi a cancellare i loro contenuti non pubblicati per paura che il social li rendesse pubblici di default

Non è vero che dal 1° agosto TikTok pubblicherà i video in bozza degli utenti

Un panico ingiustificato sta correndo lungo le strade virtuali del social network più amato dalle nuove generazioni. Tutto nasce da una non-notizia (una fake news probabilmente nata sotto forma di ironia) in cui veniva annunciata una svolta epocale: dal prossimo lunedì 1° agosto, TikTok pubblicherà tutti i video salvati in bozze sull’applicazione. E da lì è iniziata la corsa alla cancellazione di tutti quei contenuti prodotti attraverso la app social, ma mai pubblicati (perché riusciti male o perché contenevano delle gaffe, o anche per via di prove da “dietro le quinte”). Ma si tratta di una bufala.

Moltissimi creator, nel corso degli ultimi giorni, hanno condiviso video simili a questo, alimentando – inconsciamente, o facendo ironia non compresa – la diffusione di questa notizia priva di alcuna conferma ufficiale (oltre ad avere dei clamorosi limiti tecnici e di privacy).

Si parla, dunque, di TikTok video in bozze che saranno pubblicati – in modo coatto – dalla piattaforma. A prescindere dalla volontà dell’utente-creator. Ma, ribadiamo, non è vero. Innanzitutto perché lo stesso social network non ha mai comunicato un qualcosa di simile.

TikTok video in bozze, la bufala della pubblicazione dal 1° agosto

Nella newsroom di TikTok, infatti, non compare alcun avviso del genere. Inoltre, un’azione del genere sarebbe del tutto contraria alle policy della piattaforma social e a qualsiasi regola – nazionale e internazionale – sulla privacy degli utenti online. Insomma, tanto rumore per nulla. Eppure, senza alcuna evidenza, si è sollevato un polverone e una corsa alla cancellazione di quei contenuti rimasti nel “cassetto” delle bozze sull’applicazione. Ma da dove è nata questa fuga incontrollata di voci? Da un video che sta circolando da giorni, sempre su TikTok, in cui compare questa caption: «Imagine TikTok glitched and all out drafts got posted», cioè «Immagina che TikTok abbia un problema tecnico e che tutte le bozze siano pubblicate». Si faceva riferimento, dunque, alla possibilità (remota) che un problema all’interno dell’applicazione – un giorno – portasse alla pubblicazione automatica dei video rimasti in bozze. Insomma, un’iperbole che non era sostenuta da alcune informazione reale. Eppure ha generato il panico.