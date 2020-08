Dei cinque deputati che l’avevano richiesto, tre l’hanno incassato

Continuano ad aggiungersi tasselli al giallo dei cinque deputati che hanno chiesto, nel corso dei mesi più duri del lockdown, il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e alle partite iva, elargito dal governo per ovviare all’emergenza anche economica causata dal coronavirus. Dopo la notizia battuta ieri da Repubblica e dopo l’identificazione dei partiti di riferimento dei cinque deputati, oggi arriva anche l’informazione aggiuntiva che soltanto 3 su 5 dei deputati che lo hanno richiesto hanno anche incassato lo stesso bonus.

Bonus deputati, tre su cinque lo hanno incassato

Secondo quanto riportano le fonti, due deputati beneficiari sarebbero della Lega e un altro del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio, invece, Ettore Rosato di Italia Viva aveva invitato l’Inps a rettificare la notizia sul coinvolgimento del deputato di Italia Viva. Ieri era circolata anche questa appartenenza politica, ma Rosato ha chiarito che nessuno del gruppo di Montecitorio ha incassato il bonus nel suo gruppo.

Ora occorrerà comprendere se quest’ultima circostanza sia legata al fatto che non è stato incassato o, al contrario, che non è mai stato richiesto. Fatto sta che il cerchio sembra stringersi, con notizie che escono fuori alla spicciolata: sembra che i tempi siano praticamente maturi per comunicare all’opinione pubblica i nomi delle persone coinvolte in questa operazione. La sensazione è che si voglia dare loro del tempo per permettere di comunicarlo in prima persona, con tutte le conseguenze politiche del caso.