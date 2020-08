«Nessun deputato di Italia Viva ha chiesto e ottenuto il bonus Covid»

Nessuno dei deputati del gruppo parlamentare di Italia Viva a Montecitorio è coinvolto nella vicenda della richiesta del bonus Covid (riservato ai lavoratori autonomi) da 600 euro. A smentire le indiscrezioni trapelate dal pomeriggio di domenica è stato il coordinatore nazionale (e deputato) Ettore Rosato che, dopo aver parlato con il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ha ottenuto una risposta negativa riguardo il coinvolgimento dei suoi colleghi di partito.

Nessun renziano, dunque, tra i nomi dei cinque deputati che avrebbero chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi e alle Partite Iva. «Ho sentito Tridico – ha fatto sapere Ettore Rosato – e mi ha assicurato che non c’è nessun parlamentare di Italia Iv che ha ricevuto il bonus destinato alle partite Iva». Contestualmente a questa rassicurazione, il Presidente dell’Inps ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per risalire alla fonte che ha fatto emergere la notizia che da ieri domina il dibattito politico in Italia.

Italia Viva, nessun deputato coinvolto nel caso del bonus Covid

Nel corso della mattinata di oggi, lo stesso Ettore Rosato aveva criticato le voci trapelate dall’Inps. Così aveva scritto in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Nel frattempo, la tensione resta elevata. Se da una parte è arrivata la smentita ufficiale alle accuse mosse contro un deputato di Italia Viva, i partiti hanno fatto quadrato affinché i responsabili facciano emergere i propri nomi. Ma a oltre 24 ore dalla notizia dello scandalo, nessuno di loro si è fatto avanti.