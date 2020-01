La stoccata di Bonaccini a Borgonzoni: «C’è chi chiede un contributo volontario e chi sottrae 49 milioni agli italiani»

La campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna si fa sempre più serrata a poco più di venti giorni dal voto, previsto per il 26 gennaio. Come capirlo? Basta guardare i profili social dei candidati, Stefano Bonaccini (governatore negli ultimi cinque anni) per il PD e Lucia Borgonzoni per la Lega. Dati testa a testa nei sondaggi, i due non si risparmiano attacchi vicendevoli. L’ultimo dissidio? Quello riguardante la richiesta di finanziamenti pubblici. Borgonzoni accusa Bonaccini di domandare soldi agli elettori e il candidato PD non tarda a farsi sentire parlando dei 49 milioni di euro sottratti agli italiani.

LEGGI ANCHE >>> Perquisizioni della Gdf nell’ambito dell’inchiesta sui 49 milioni della Lega

Borgonzoni attacca per prima ma è Bonaccini a chiudere questa sfida

Due campagna elettorali diversissime, quelle di Bonaccini e Borgonzoni. Se il primo punta a evidenziare quanto bene ha fatto all’Emilia-Romagna nei passati cinque anni portando dati, la seconda attacca il PD, viene esaltata da Matteo Salvini e – in ultima battuta – lo critica per la richiesta di finanziamenti ai cittadini. In cima al profilo Facebook del candidato PD è stato fissato tredici ore fa un video in cui Bonaccini domanda agli elettori un aiuto nell’ultimo rush in prossimità del traguardo. Il candidato, tra le altre cose, chiede un contributo volontario di 5 euro ai suoi sostenitori. Non tarda ad arrivare il post di Lucia Borgonzoni, che definisce assurda – facendo anche riferimento alla celebre serie tv Stranger Things – la richiesta di Bonaccini.

Sulla sua pagina il mio avversario del PD sta chiedendo donazioni in denaro per finanziare i suoi giri elettorali…! Se ne vedono di cose strane, sempre più strane. Direi che la mia felpa è in tema 😊

Ma io non vi chiedo nulla se non un augurio di buonanotte, grazie di esserci! pic.twitter.com/1SzFxiGHuX — Lucia Borgonzoni (@BorgonzoniPres) January 3, 2020

Nel tipico stile social che rispecchia quello del leader del Carroccio, la Borgonzoni fa leva sul fatto che altro non chiede ai suoi elettori se non la buonanotte. Non si fa attendere Stefano Bonaccini, che stamattina ha ribattuto riportando il post della Borgonzoni e affermando che la sua altro non è che una richiesta di “contributo volontario per finanziare in modo trasparente” la sua campagna elettorale. A differenza di “chi invece si finanzia in modo illecito sottraendo 49 milioni di euro agli italiani“.

🔴 C'è chi chiede un contributo volontario per finanziare in modo trasparente la propria campagna elettorale. E c'è chi invece si finanzia in modo illecito sottraendo 49 milioni di euro agli italiani.

Anche in questo siamo molto diversi, fa bene la mia avversaria a sottolinearlo. pic.twitter.com/NmxX95ixkQ — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) January 4, 2020

Salvini prende le parti di Borgonzoni

Considerato il rilievo che Matteo Salvini sta avendo nella campagna elettorale della candidata leghista in Emilia-Romagna, essendo comparso più volte al suo fianco negli ultimi mesi, non sorprende che – praticamente in contemporanea sui social – l’ex ministro dell’Interno abbia condiviso e appoggiato le parole della Borgonzoni, rispondendo prontamente all’augurio di buonanotte e parlando di un cambiamento che, secondo la Lega, l’Emilia-Romagna chiederebbe a gran voce.