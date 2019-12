Giornalista chiede a Bolsonaro delle indagini su suo figlio, lui replica: «Lei ha la faccia da gay»

L’importante è non rispondere. È scoppiato un nuovo caso omofobia in Brasile e il protagonista, ancora una volta, è il presidente Jair Bolsonaro che, per fuggire dalla domanda di un giornalista che chiedeva chiarimenti sulle indagini per riciclaggio di denaro nei confronti di suo figlio – il senatore Flavio – ha preferito dare una risposta discriminatoria alludendo ai presunti gusti sessuali del cronista. Nel Paese è scoppiata l’ennesima polemica per questa replica inelegante che è servita al Presidente per eludere da una domanda scomoda.

Il tutto è accaduto nel corso di una conferenza stampa. Uno dei cronisti in sala ha preso la parola, chiedendo a Bolsonaro alcuni chiarimenti sulla posizione del figlio Flavio e delle indagini contro di lui per riciclaggio di denaro nell’ambito di un’inchiesta della magistratura brasiliana su movimenti sospetti dai conti del suo ex autista, Fabricio Queiroz, e capo della Sicurezza. Insomma, un qualcuno di molto vicino sia all’attuale governo che alla famiglia del presidente.

Bolsonaro e la risposta omofoba al giornalista

Per eludere dalla domanda, Bolsonaro ha ben pensato che passare per omofobo – come già fatto in passato, in diverse altre occasioni – piuttosto che dare una risposta concreta su una vicenda che, secondo le accuse, vede coinvolto un membro delle sua famiglia e della maggioranza parlamentare: «Lei ha una terribile faccia da gay – ha detto il presidente del Brasile rivolgendosi al giornalista che aveva posto la domanda -. Non per questo ti accuso di essere gay».

L’elusione della domanda

Ineleganza omofoba. I sindacati della stampa brasiliana sono passati al contrattacco, accusando Bolsonaro di omofobia. Sta di fatto che con questo espediente (volgare), il presidente brasiliano ha eluso la domanda sulle indagini per riciclaggio nei confronti del figlio. Alla fine, dunque, un risultato lo ha portato a casa.

