Jair Bolsonaro accusa Leonardo DiCaprio per gli incendi che hanno devastato l’Amazzonia

"Leonardo DiCaprio ha dato soldi per far bruciare la foresta amazzonica"

A distanza di alcuni mesi dai devastanti incendi che hanno colpito l’Amazzonia, bruciando quello che è considerato il polmone della Terra, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro torna ad attaccare le Ong e stavolta tira in ballo anche l’attore e ambientalista statunitense Leonardo DiCaprio.

Bolsonaro: «Leonardo DiCaprio responsabile dei roghi in Amazzonia»

Durante una conferenza visibile sul canale YouTube del giornale brasiliano Folha do Brasil, Bolsonaro è tornato alla carica: «Leonardo DiCaprio ha dato soldi per far bruciare la foresta amazzonica», ha detto il presidente, senza però fornire alcuna prova che avvalorasse le sue affermazioni.

Le accuse di Bolsonaro arrivano all’indomani dell’arresto e della successiva liberazione di quattro vigili del fuoco volontari che la polizia locale ha ritenuto essere responsabili di aver provocato un incendio ad Alter do Chao, nello Stato del Parà, nel settembre scorso per aumentare gli sforzi di raccolta fondi per una Ong internazionale, vendendo poi le foto dei roghi al Wwf. Ma l’associazione ambientalista ha smentito categoricamente queste accuse e ha pubblicato un video su Twitter, scrivendo: «Che cos’è la verità o la menzogna? E cosa c’entra Leonardo DiCaprio con tutto questo? Il video riassume ciò che vuoi e devi sapere a riguardo».

#AlterDoChão O que aconteceu com os brigadistas? Qual a relação do WWF-Brasil com a Brigada de Alter do Chão? O que é verdade ou mentira? E o que Leonardo DiCaprio tem a ver com tudo isso? Vídeo resume o que você quer e precisa saber sobre o assunto. Leia: https://t.co/7xh3O24dIa pic.twitter.com/tZRQ64Lj3Q — WWF-Brasil (@WWF_Brasil) November 30, 2019

Anche il figlio di Bolsonaro attacca Leonardo DiCaprio

Anche il figlio di Jair Bolsonaro, Eduardo, ha attaccato Leonardo DiCaprio. E lo ha fatto scrivendo un post su Twitter: Bolsonaro junior sostiene che l’attore abbia donato 300mila dollari alla «Ong che ha dato fuoco all’Amazzonia» e ha accusato il Wwf di aver pagato 70mila real, circa 15mila euro, alla Ong per le fotografie della foresta in fiamme.

Leonardo DiCaprio doou USD 300.000 para a ONG que tocou fogo na Amazônia, a ONG @WWF pagou R$ 70.000 pelas fotos da floresta em chamas. Macron e Madonna foram mais espertos, só pegaram na internet umas fotos tiradas décadas atrás de alguma floresta pegando fogo e postaram mesmo. pic.twitter.com/8bPF6jrjPV — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 28, 2019

Lo scorso agosto Leonardo DiCaprio, attraverso la sua fondazione, ha donato 5 milioni di dollari per proteggere dai devastanti incendi le foreste pluviali del Brasile.

[CREDIT PHOTO: © Paolo Pizzi/Pacific Press via ZUMA Wire]