Da Tucker Carlson a Drake: i motivi dell’impennata dei download di X

Stiamo per entrare in una delle fasi più rivoluzionarie dell’evoluzione dei social network? Per anni siamo stati abituati a piattaforme centralizzate: da Facebook a Twitter, passando per Instagram e TikTok. Oggi, con l’apertura ufficiale di Bluesky, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma: quello delle piattaforme decentralizzate. L’app (che esiste anche in versione desktop) esiste da quasi un anno, ma fino a ieri si poteva accedere solamente tramite un invito. Oggi, invece, chiunque può creare un account ed entrare in quell’ecosistema che molti anni fa era stato immaginato da Jack Dorsey.

Bluesky e l’ambizione dei nuovi social decentralizzati

Proprio il co-fondatore di Twitter ha finanziato questo social network decentralizzato che – esteticamente – ricorda molto da vicino quel che fu il “social dell’uccellino”: una piattaforma di microblogging in cui si può navigare tra le tendenze. La novità maggiore rispetto a tutti gli altri esperimenti simili è il potere che ogni singolo utente ha su ciò che vuole vedere: l’algoritmo è personalizzabile in base alle proprie preferenze e – essendo decentralizzato – è l’utente stesso ad avere l’onere e l’onore della gestione dei propri dati personali.

Sarà il rivale di X? La piattaforma di Elon Musk sta vivendo una seconda giovinezza grazie all’ex giornalista di Fox News Tucker Carlson e la sua imminente intervista a Vladimir Putin. Ma non mancano altre polemiche: dopo il caso delle immagini (fake) di Taylor Swift, la piattaforma è finita nel mirino delle critiche per non aver oscurato alcune immagini “intime” del rapper Drake. E sullo sfondo dei concorrenti c’è anche Threads, che potrebbe diventare il capostipite in grado di guidare tutti gli altri verso il Fediverso.