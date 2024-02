Bluesky capita nell’era del Fediverso guidato da Threads (che ci sta provando)

«Stiamo esplorando un social network decentralizzato autonomo per la condivisione di contenuti di testo. Riteniamo ci sia un’opportunità per uno spazio separato in cui creator e personaggi pubblici possano condividere aggiornamenti che riguardano i loro interessi» – diceva un portavoce di Meta, nel maggio dello scorso anno. Ovviamente, in parallelo, l’azienda di Mark Zuckerberg era già in fase avanzata per Threads, la nuova piattaforma di interazione che ricordava da vicino Twitter/X e tutti quei social network decentralizzati che a Twitter si ispiravano (prima Mastodon, ora – come abbiamo visto – Bluesky). Il nome in codice era Barcelona. Oggi, però, mentre Bluesky si propone come alternativa a Mastodon (e poi, di conseguenza, a Twitter), Meta sembra spostare sempre di più la sua attenzione sul fediverso, coinvolgendo direttamente Threads.

LEGGI ANCHE > Meta prova a prendersi gli utenti delusi da Twitter con Barcelona

Threads nel fediverso, come si sta sviluppando l’idea

Grazie al protocollo ActivityPub, in un paio di mesi, gli utenti di Threads potrebbero promuovere i propri contenuti su più piattaforme e server diversi, in modo tale da ampliarne la visibilità. E tutto questo potrebbe avvenire, a patto che ogni cosa funzioni per il meglio, nei prossimi due mesi. ActivityPub è – di fatto – uno standard internet diverso rispetto a quello a cui siamo abituati: è stato lanciato nel 2018 dal World Wide Web Consortium (W3C) ed è preso come modello per qualsiasi progetto a cui interessi il concetto di fediverso.

Probabilmente, a differenza di quanto avviene oggi con Mastodon (e – poi cercheremo di capirlo meglio – anche con Bluesky), la condivisione nel fediverso dovrebbe essere più immediata e accessibile per i singoli utenti. Come ha riportato Alessandro Paluzzi che, su Twitter, è solito condividere degli insights relativi a sviluppi di nuove funzionalità delle piattaforme, dovrebbe essere possibile condividere i contenuti – direttamente da Instagram – nel fediverso, con un tasto che racchiude in sé questa funzione.