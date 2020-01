Billie Eilish ha stravinto agli ultimi Grammy Awards 2020: si è portata a casa ben 5 premi vincendo nelle categorie Registrazione dell’anno e Canzone dell’anno con il brano “Bad Guy”, aggiudicandosi il titolo di miglior cantante esordiente e infine come miglior album pop vocale e album dell’anno per “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Lei però, nota oltre che per il suo talento anche per non essere proprio la tipica popstar che ama i riflettori, su una vittoria in particolare non sembrava d’accordo.

Il momento in cui Billie Eilish, prima di vincere il Grammy da record, dice : «Ti prego fa che non sia io»

LEGGI ANCHE> Billie Eilish racconta di aver sfiorato l’idea del suicidio: «Non credevo sarei arrivata a 17 anni»

Prima di essere annunciata come vincitrice nella categoria “Miglior album dell’anno”, Billie Eilish ha pregato di non portarsi a casa il premio che l’ha incoronata come l’artista più giovane ad aver mai vinto in quella categoria – fino ad oggi il record era detenuto da TAylor Swift che nel 2010 vinse con l’album “Fearless” a soli 20 anni.

Nella ripresa in cui appaiono le persone nominate infatti, la si vede borbottare «please don’t be me», “per favore fa che non sia io”. Tanto che, appena viene pronunciato il suo nome, la si vede gridare un «No» inconfondibile. La reazione della giovane non è data però dalla spocchia né dall’essere stufa di salire sul palco – questo era infatti il quarto dei cinque premi che si sarebbe portata a casa quella sera.

“Please don’t be me. Please.” Billie Eilish being genuinely disgusted by her own success is one of the most hilarious things I’ve ever seen at a major awards show. #Grammys pic.twitter.com/A7iSCVta2N — Joey Nolfi (@joeynolfi) January 27, 2020

Il motivo della sua reazione lo ha spiegato chiaramente nel suo discorso di accettazione del premio. «Posso dire che credo che Ariana si meriti questo premio?» ha detto dal palco, mentre Ariana Grande, candidata con il suo album, le mandava dei baci di gratitudine. «’Thank U, Next’ mi ha aiutata ad attraversare dei periodi di m***a, e credo meriti questo premio più di ogni altro al mondo».

Una reazione che è diventata virale nei giorni a seguito della cerimonia, e che le ha fatto guadagnare ancora più rispetto da parte dei suoi fan.

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine video Twitter Joey Nolfi@joeynolfi)