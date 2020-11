L’appello di Joe Biden agli Usa: «Indossate la mascherina, non ha colore politico»

Si distingue dal suo predecessore in tutto, a partire dalla mascherina. Se Donald Trump ne ha messo in dubbio l’efficacia sin dall’inizio della pandemia, mostrandosi reticente ad indossarla e arrivando a trattare male i giornalisti che sceglievano di indossarla durante il lavoro – seppure ammettendo, infine, l’errore -, Joe Biden a nella direzione opposta. Nel primo giorno effettivo di lavoro come presidente Usa, Biden lancia un appello ai concittadini statunitensi: indossate le mascherine perché così possiamo salvare decine di migliaia di vite.

Biden mascherina: «Possiamo salvare decine di migliaia di vite solo indossandola»

Joe Biden: “It doesn’t matter who you voted for … it doesn’t matter your party, your point of view. We can save tens of thousands of lives if everyone would just wear a mask for the next few months. Not Democrat or Republican lives, American lives.” https://t.co/F2CYH7nPbr pic.twitter.com/oP1w6I8a7V — ABC News (@ABC) November 9, 2020

Non un presidente divisivo ma il presidente di tutti – democratici e repubblicani -: così si è definito Biden e uno dei suoi primi appelli diretti non fa distinzione tra chi lo ha votato e chi ha scelto di non farlo. Si parla di Covid, la malattia che ha colpito l’intero globo e che condiziona la nostra esistenza ormai dallo scorso inverno, e di mascherina. Le mascherine «non sono una dichiarazione politica», sottolinea Biden, «non ha importanza per chi hai votato, il tuo partito o il tuo punto di vista». «Non vite dei democratici, non vite dei repubblicani, solo vite degli americani», ha detto il neo proclamato presidente Usa.

«Non importa il partito o il punto di vista»

Non facciamo della mascherina un’opinione o l’esibizione di un punto di vista perché non si tratta di questo. Il messaggio di Joe Biden che chiede agli americani di indossare la mascherina è chiaro e arriva dritto al punto, ricordando che non si tratta di colore politico. Salvare vite umane ha la stessa importanza a prescindere che si voti repubblicano o democratico – così come destra o sinistra – e l’appello del presidente Usa serve a ricordare ai suoi cittadini che, chiunque votino, la mascherina la devono portare per il bene dell’intera comunità.