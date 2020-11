Si chiama Kamala Harris, non «la vice mulatta di Biden»

«Ah sh*t, her we go again». Utilizziamo un memo molto di grido sui social, tratto dal videogioco GTA San Andreas, per tornare a parlare della nuova ‘iniziativa’ titolistica di Libero quotidiano. Cambiano gli argomenti, ma quell’ammiccamento è sempre presente. Questa mattina in edicola, infatti, troviamo nel taglio basso del giornale diretto da Pietro Senaldi un titolo civetta (si chiama così in gergo giornalistico) che annuncia un doppio approfondimento a firma Giovanni Sallusti e Antonio Socci. Il tema? La nuova vice-Presidente degli Stati Uniti. Ed ecco il titolo Libero Kamala Harris, dove non viene mai nominato il suo nome, ma solo la loro ‘descrizione’.

LEGGI ANCHE > La storia del Four Season sbagliato in cui Rudy Giuliani ha raccontato al mondo la caduta di Trump

«La vice mulatta ha già rubato la scena a Biden». Questo il titolo Libero Kamala Harris. Ovviamente l’accento va diretto sul colore della pelle della nuova Vice-Presidente degli Stati Uniti. Ancora una volta, dunque, si strizza l’occhio verso una determinata direzione. Evidente a molti, visti anche i precedenti che hanno già visto molte denunce a carico della testata diretta da Pietro Senaldi e verso l’editorialista di spicco del quotidiano, Vittorio Feltri.

Titolo Libero Kamala Harris, «la vice mulatta di Biden»

Ci risiamo, dunque. La scelta è sempre (o molto spesso), la stessa. Senza alcun motivo logico, se non andare a toccare determinate corde che poi, inevitabilmente, portano a polemiche. Polemiche che, ancora una volta, è lo stesso Libero quotidiano a far nascere ed alimentare. Accadde già in passato con alcune scelte titolistiche ‘avventate’ (per usare un eufemismo) e sanzionate da chi di dovere. Da quel titolo su Virginia Raggi, passando per alcune trovate illogiche sull’omosessualità, fino a quelle sui meridionali. E oggi, 9 novembre 2020, alla collezione degli orrori si aggiunge il titolo in prima pagina per annunciare i pezzi a firma Socci e Sallusti.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Kamala Harris + Titolo Libero quotidiano del 9 novembre 2020)