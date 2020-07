Trump si arrende e arriva a implorare gli americani: «Che vi piaccia o no, mettete la mascherina»

Meglio tardi che mai. Forse non basterà ma ci è arrivato anche Trump. Ad almeno tre mesi dalle raccomandazioni di Fauci e dell’autorità sanitaria statunitense di indossare la mascherina, il presidente degli Stati Uniti chiede ufficialmente ai suoi concittadini di metterla per proteggersi, che piaccia o meno la situazione. Il repentino cambio di direzione arriva quando i numeri dell’epidemia stanno salendo a dismisura in una «situazione destinata a peggiorare, prima di migliorare».

Trump dà la colpa agli scienziati

A Trump non è bastato essere contraddetto in diretta sul canale ultra-conservatore Fox News per le sue contraddizioni e accusa gli scienziati: «Per molto tempo ci hanno detto che non serviva; ora hanno cambiato idea e, ripeto, non ho alcun problema a mettere la mascherina». Sarebbero loro la ragione per la quale gli americani, finora, hanno potuto non indossare la mascherina seppure ci siano moltissimi interventi di Trump che provano il contrario – compresa la volta in cui ha apostrofato malamente un giornalista per il fatto di volerla indossare accusandolo di politically correct -.

«Mascherina necessaria a fermare il contagio»

Trump ammette che la mascherina va indossata se si vuole fermare il contagio: «La situazione è destinata a peggiorare, prima di migliorare. Imploriamo gli americani di non affollarsi nei bar e nei ristoranti». Con i numeri che continuano a salire in maniera incontrollabile e le prove – dal resto del mondo – che la mascherina è efficace per rallentare la diffusione del coronavirus, anche Trump è costretto ad arrendersi e a promuoverla. Nel testo che ha recitato nella conferenza stampa è evidente l’intervento di Fauci. Diventa così ufficiale il cambio marcia dell’amministrazione: «Non ho alcun problema con la mascherina. Vedete? La porto sempre con me», ha detto il presidente estraendo dalla tasca una dispositivo di protezione.