Booster tre giorni prima della morte: anche Betty White nelle mire dei no-vax sui social

La Golden Girl della televisione americana, Betty White, ci ha lasciati due giorni fa. Arrivata alla soglia dei cent’anni – che avrebbe compiuto il prossimo 17 gennaio – la star televisiva è finita al centro di un dibattito social che ci ricorda tanto quelli nostrani. Abbiamo concluso il 2021 parlando dei no-vax che, sui social, insinuavano una correlazione tra la morte di Paolo Calissano e il vaccino e apriamo il 2022 con la consapevolezza che negli Stati Uniti succede la stessa cosa: Betty White vaccinata morta a causa del booster.

LEGGI ANCHE >>> La vergogna dei no-vax che si chiedono: «Quando ha fatto il vaccino la Carrà?»

Le chiacchiere social su Betty White vaccinata tre giorni prima di morire

La Golden Girl ha lasciato questa terra il 21 dicembre 2021 e sui social, come sempre e purtroppo accade in questi casi, ha cominciato a spargersi una citazione attribuita alla diva. In data 28 dicembre White avrebbe affermato: «Mangia sano e prendi tutti i tuoi vaccini. Ho appena fatto il boosting oggi» nel corso di un’intervista. Peccato che, come abbia evidenziato Snopes, non esista traccia di queste parole né ci sia nessuno in grado di provare che siano state effettivamente pronunciate. Ad oggi, quello che si sa della morte di Betty White – come riferito dalla polizia – è che se ne sarebbe andata per cause naturali.

Is it true betty white received a booster 12/28?!? — L.Rose 🇺🇸 (@Leerose1985) January 2, 2022

Very curious if Betty White received one of the Fauci vaccines. Perfectly healthy 100 year olds don’t just drop dead… Something else going on here. — Life Grips (@ptrkbrn) January 3, 2022

Basta che qualcuno diffonda una frottola in rete per creare, a cascata, l’effetto devastante. I social – e in particolare Facebook – si sono così riempiti di commenti che chiedono se sia vero che aveva fatto il booster, che parlano di complotti e di cose che non ci dicono, che scelgono di attribuire a una dose booster (che non si ha nemmeno effettiva contezza di se e quando sia stata fatta) il decesso di una persona che aveva 99 anni.

Tra l’altro moltissime delle persone che hanno fatto questo collegamento linkano, nei loro post, un articolo dal titolo «Betty White: “Sono fortunata ad essere ancora in buona salute”» che – al suo interno – non fa menzione alcuna del vaccino. Il pezzo si basa sull’intervista originale fatta da People e nemmeno in questa compare nessuna menzione o frase della diretta interessata sul vaccino. Betty White prime di morire ha parlato raramente di vaccini e non ha mai affermato pubblicamente di essersi vaccinata o quante dosi si è fatta inoculare. Ma di questa verità, ai no-vax, non interessa niente.