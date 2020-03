Travaglio dice che Bertolaso potrebbe esser stato contagiato perché è «mezzo sordo»

Già nei giorni scorsi il suo editoriale su Il Fatto Quotidiano (era mercoledì 25 marzo 2020) aveva fatto molto discutere per quel tentativo di fare ironia – non riuscendoci – sullo stato di salute dell’ex Capo della Protezione Civile e ora assistente del governatore della regione Lombardia Attilio Fontana per la realizzazione del nuovo ospedale a Fiera Milano. Oggi Marco Travaglio torna a parlare di lui, parlando di un Bertolaso mezzo sordo. E questo avrebbe portato al suo contagio.

L’ex capo della Protezione Civile è stato ricoverato, nella giornata di giovedì, all’Ospedale San Raffaele. Le sue condizioni di salute – dopo la positività al Covid-19 – non preoccupano ma il fatto di non avere una casa in cui stare a Milano ha fatto optare per il ricovero in Ospedale sotto l’attenzione di medici e infermieri. Al netto di tutto ciò, sale la preoccupazione per tutte le persone incontrate di recente da Guido Bertolaso.

Il contagio e il ricovero al San Raffaele

Tra di loro ci sono anche il governatore della Regione Marche, il presidente del Consiglio regionale marchigiano e i suoi collaboratori, ora tutti in quarantena. Travaglio, citando un articolo de Il Messaggero pubblicato ieri in cui si parla di come questo contagio possa essere avvenuto, sottolinea la questione di un «Bertolaso mezzo sordo» che, quindi, si è dovuto avvicinare troppo per interloquire con le persone. Ed è lì che potrebbe aver contratto il virus.

Travaglio e il Bertolaso mezzo sordo

«Forse lo sa ma, mezzo sordo com’è, non può tenere la giusta distanza: metti che uno gli dica ‘ospedale’ e lui ordini un cordiale, o un pedale, o un maiale, o un pitale. Non sia mai – scrive Marco Travaglio -. Quindi, a furia di tendere l’orecchio a questo e quello, uno infetto deve avergli sputato in un occhio. Ma benedett’uomo: non poteva dirlo prima che, oltre a essere a rischio per i suoi 70 anni, è pure audioleso e affetto dal raptus compulsivo delle strette di mano, e restarsene in Africa? Con tutti i guai che ha la Lombardia, le mancava giusto lui»

