Berlusconi attacca De Luca: «La politica non è spettacolo»

La politica non è spettacolo, Berlusconi dixit. Il presidente e leader di Forza Italia attacca Vincenzo De Luca per il personaggio televisivo che, secondo lui, è stato capace di costruirsi (anche alla ricerca di un consenso elettorale). Insomma, proprio l’ex Presidente del Consiglio – sì, da sempre votato all’arte dello spettacolo misto alla ars politica – se la prende con l’attuale Presidente della Regione Campania. Queste parole sono state pronunciate durante un collegamento telefonico a Napoli.

LEGGI ANCHE > Vincenzo De Luca fa gli auguri a Briatore: «Ricoverato per una prostatite ai polmoni» | VIDEO

«La politica non è spettacolo e smette di essere divertente quando nasconde i problemi – ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con un convegno di Forza Italia a Napoli per sostenere la candidatura di Caldoro alle Regionali del 20 e 21 settembre -. È un confronto tra due culture politiche diametralmente antitetiche: noi siamo liberali, loro sono gli eredi dei comunisti, che hanno cambiato le parole d’ordine ma non i metodi di governo». Questo il duro attacco di Berlusconi contro De Luca.

Berlusconi contro De Luca: La politica non è spettacolo

Secondo il leader di Forza Italia, Vincenzo De Luca si è creato un personaggio televisivo. E non critica tanto questo, anzi ne ha esaltato labilità. Ma sottolinea: «Governare è un’altra cosa». E lui, probabilmente, lo sa bene. «La gestione dell’emergenza Covid è stata la bandiera utilizzata da De Luca, ma questa bandiera è ammainata perché la Campania, con i dati di ieri, è la regione d’Italia con maggior numero di contagi. Questa è la differenza tra proclami e realtà, tra la verità di regime e la verità dei numeri». Insomma, secondo il leader di Forza Italia – che ha annunciato un suo arrivo a Napoli per sostenere il candidato Caldoro, l’attuale Presidente campano ha responsabilità sugli ultimi numeri del Covid in Campania.