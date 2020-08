Il caso Briatore finisce anche nella consueta conferenza stampa del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Durante la diretta trasmessa sui suoi canali social, ha parlato del ricovero del noto imprenditore. Utilizzando la sua classica ironia. Gli ha fatto gli auguri, sottolineando però come sia in cura per una «prostatite ai polmoni». Il concetto, ovviamente fuorviante ed estremizzato, di Vincenzo De Luca su Briatore.

«Un saluto e un augurio affettuoso a Flavio Briatore, che si sta curando, come lui ha detto per una prostatite ai polmoni. Ha rilasciato una intervista, sta benissimo, non ha più bisogno neanche dei nostri auguri», ha detto Vincenzo De Luca su Briatore. Ovviamente l’imprenditore, ancora ricoverato al San Raffaele, non accusa quella patologia (inesistente). Come certificato anche dal comunicato stampa dell’ospedale milanese, era giunto lì per una prostatite e poi – come da prassi – gli è stato effettuato il tampone Covid. E quel test è poi risultato positivo.

De Luca su Briatore e la cura per la prostatite ai polmoni

Dopo l’ironia, ecco il consiglio e il rimprovero di De Luca a Briatore: «Un invito sommesso ad essere prudente, a non fare il fenomeno perché parliamo di cose serie e pericolose». Insomma, l’atteggiamento – non il comportamento – dell’imprenditore (che aveva contestato dapprima la decisione del governo di vietare le attività di ballo e poi quella del sindaco di Arzachena di chiudere il Billionaire di Porto Cervo), non è piaciuto al governatore della Campania. E lo ha fatto trasparire in ogni singola parola, pausa e respiro di quell’estratto della sua conferenza stampa odierna.

(foto di copertina e video: da conferenza stampa su pagina Facebook di Vincenzo De Luca)