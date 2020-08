Briatore accusa i clienti del Billionaire di non aver rispettato le regole

A quanto pare, Flavio Briatore non avrebbe perso il suo senso dell’umorismo e la sua voglia di parlare. Tant’è che oggi, nonostante il ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano, è riuscito a parlare al telefono con un giornalista del quotidiano La Stampa, a cui ha comunicato di stare sostanzialmente bene e di non essere affatto sedato o intubato, oltre al fatto di non aver bisogno dell’ossigeno per respirare. Ma il punto centrale dell’intervista rilasciata al quotidiano torinese nella sua edizione di oggi resta il j’accuse nei confronti dei clienti del Billionaire, accusati di aver avuto alcuni atteggiamenti irresponsabili.

Briatore accusa clienti del Billionaire di non aver rispettato le regole

Nel Billionaire, sostiene Flavio Briatore, si rispettavano tutte le regole sul distanziamento, tant’è che venivano fatte entrare soltanto cento persone in mille metri quadrati di superficie del locale. Ma i clienti non ne volevano sapere di stare distanziati.

«Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate. Per tacere di altri comportamenti».

Billionaire accusa clienti, l’episodio delle casse di champagne sulla spiaggia

Flavio Briatore, a questo punto, parla anche di ragazzi e di ragazze che, dopo aver ordinato casse di champagne insieme ai fornitori, andavano sulla spiaggia – quindi fuori dall’area di competenza del locale – per ballare e stare insieme fino all’alba. Un comportamento sul quale il Billionaire non poteva assolutamente intervenire.

Insomma, la catena dei contagi intorno al locale dell’imprenditore, secondo la versione di Briatore, si sarebbe innescata anche a causa di comportamenti di clienti e avventori che, in maniera irresponsabile, non hanno seguito le regole che, pure, nel locale erano state predisposte.