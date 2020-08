No, Flavio Briatore non ha mai detto che «i poveri li riconosci dalle moglie cesse»

Il nome di Flavio Briatore è tornato a essere argomento di discussione sui social dopo le polemiche per la chiusura del Billionaire di Porto Cervo e i sei casi (poi diventati dieci dopo ulteriori test) riscontrati tra il personale che lavora nel suo locale esclusivo in Sardegna. E, come spesso capita, quando un nome torna in auge si rischia di cadere in bufale già smentite da anni. L’ultima caso riguarda una presunta frase attribuita all’imprenditore sulle mogli dei poveri.

La frase in questione è: «I poveri li riconosci dalle mogli cesse». Ma si tratta di un pensiero mai espresso da Flavio Briatore nel corso delle sue – numerose – apparizioni pubbliche e interviste. Anzi, lo stesso imprenditore del Billionaire (e non solo) smentì questa attribuzione. E non si tratta di una bufala nata oltre due anni fa, sempre attraverso i social network che avevano iniziato a ricondividere quel pensiero attribuendolo al noto imprenditore tornato al centro dei dibattito mediatico per le sue ultime uscite sul Coronavirus e la gestione dell’emergenza.

Briatore non ha mai detto che i poveri si riconoscono dalle mogli cesse

«Mi è stata attribuita questa frase stupida e offensiva che non mi sarei MAI sognato di pronunciare e ci tengo a smentire che sia mia», scriveva l’imprenditore già due anni fa .Oltre alla smentita ufficiale rispetto a quell’attribuzione – arrivata il 31 marzo del 2018 attraverso i social network – occorre sottolineare anche come non ci sia traccia di questa dichiarazione – «I poveri li riconosci dalle mogli cesse» – non vi sia alcuna traccia online: nessun sito di informazione la riporta. Un motivo in più per etichettare questa attribuzione, anche a due anni di distanza, come una bufala messa in circolazione in questo periodo.

