Dopo 23 giorni, Silvio Berlusconi è ancora positivo al Covid

Ventitré giorni dopo il primo tampone positivo. Undici giorni dopo le dimissioni dall’Ospedale San Raffaele, con tanto di conferenza stampa all’aperto. A pochi giorni dal suo 84esimo compleanno (il prossimo 29 settembre) Silvio Berlusconi ancora positivo ai test sul Coronavirus. La convalescenza per il leader di Forza Italia (come lo è e lo è stata per molte altre persone) è ancora lunga e, con altissima probabilità, non potrà festeggiare martedì prossimo insieme agli altri, dovendo rimanere ancora in isolamento all’interno di Villa San Martino, ad Arcore.

LEGGI ANCHE > Dichiararsi ‘clinicamente guariti‘ non vuol dire che non si è contagiosi

Come spiega La Repubblica, il presidente di Forza Italia ha comunicato ai suoi fedelissimi l’esito dell’ultimo tampone effettuato: «Il virus non è ancora andato via, ma con pazienza e serenità ne usciremo». I sintomi, però, non li ha più e la paura – da lui stesso confessata all’uscita dal San Raffaele – sembra essere alle spalle. Ma per lui è ancora impossibile intrattenere interazioni sociali dentro e fuori la villa di Arcore. Perché anche chi è asintomatico ha un alto tasso di possibilità di contagiare gli altri. Questo è ciò che dicono le evidenze scientifiche.

Berlusconi ancora positivo 23 giorni dopo il primo tampone

Era il 2 settembre quando, attraverso un comunicato firmato da Alberto Zangrillo (medico di fiducia di Silvio Berlusconi), era stata ufficializzata l’infezione ai danni del leader di Forza Italia. Poi il ricovero due giorni dopo: era venerdì 4 settembre quando l’ex Cavaliere venne trasferito all’Ospedale San Raffaele di Milano a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute (anche in relazione all’età). Alla fine sono arrivate le dimissioni dal nosocomio (il 14 settembre) e l’incontro (a debita distanza) con i cronisti che lo attendevano fuori dalla struttura.

La rinuncia alla festa di compleanno

Ma il virus non è stato superato. A oggi, infatti, Silvio Berlusconi ancora positivo al test Covid. Il Coronavirus, dunque, non è stato definitivamente debellato dall’ex Presidente del Consiglio che dovrà rinunciare ai festeggiamenti per il suo 84esimo compleanno. E a tutti gli altri incontri de visu.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Silvio Berlusconi)