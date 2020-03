L’albero degli zoccoli verrà trasmesso nuovamente in tv. Bergamo è la provincia più martoriata dal coronavirus e la Rai ha deciso di fare un regalo omaggiando i suoi cittadini. La sera del venerdì santo, il 10 aprile, secondo quanto riportato da TvBlog andrà in onda su Rai 3 in prima serata L’albero degli zoccoli. Il capolavoro del compianto Ermanno Olmi, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 1978, è stato girato interamente nella campagna bergamasca e recitato in dialetto.

Nei giorni scorsi la proposta di rimandare in onda L’albero degli zoccoli era stata avanzata dalla senatrice della Lega e membro della Commissione di Vigilanza della Rai Simona Pergreffi:

“Sarebbe una bella testimonianza d’affetto e solidarietà nei confronti di tutti i bergamaschi”.

L’invito è stato dunque accolto e potremo rivedere in onda il meraviglioso L’albero degli zoccoli, che potrà contare anche su una introduzione inedita dello scrittore Massimo Gramellini. Un’occasione per ricordare le vittime di questa immane tragedia, ma anche un momento di grande cinema per intrattenere la famiglia in una giornata significativa perché per i cristiani rappresenta quella della morte terrena di Gesù Cristo.

L’appuntamento con il maestro del cinema sociale Ermanno Olmi è dunque su Rai 3 la sera del 10 aprile.