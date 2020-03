L’ex tastierista e cantautore dei Pooh è proprio originario della cittadina di Bergamo e domenica scorsa avrebbe dovuto collegarsi con Domenica In, ma il dolore per i suoi concittadini nelle bare portati via dai camion dell’esercito è stato troppo forte e non era riuscito ad affrontare il collegamento via skype, anche perché un suo amico è venuto a mancare recentemente come ha condiviso anche il figlio Francesco Facchinetti su Instagram:

“Dopo aver visto in televisione le immagini dei camion dell’esercito che trasportavano le salme dei miei concittadini» racconta Roby «sono stato travolto dall’emozione, il pianto e la rabbia mi hanno portato al pianoforte e in pochi minuti è nata la musica e il titolo di “Rinascerò, rinascerai”. È stata un’ispirazione e un bisogno immediato, sentivo che dovevo fare qualcosa, in particolare per la mia città, così duramente colpita… Ho chiamato Stefano chiedendogli di affiancarmi nel progetto e affidando a lui il testo, che esprime perfettamente quello che ho provato, un matrimonio perfetto tra musica e parole. La canzone è il desiderio di rinascita e di speranza, una dedica a chi ci ha lasciato e ai loro familiari, un ringraziamento per tutti coloro che lavorano incessantemente al bene degli altri: medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero, sono gli eroi e le eroine di questi nostri giorni. Una preghiera per una città che non si arrende”.