Il Belgio dice stop ai viaggi verso Parigi

Il vertiginoso aumento dei casi di contagio in Francia ha portato il Belgio a un ritorno al passato, disponendo lo stop alle trasferte verso la capitale francese. Il governo di Bruxelles ha, infatti, deciso di vietare ai propri cittadini i viaggi verso Parigi e dintorni per evitare l’importazione di nuove infezioni. Nelle ultime 24 ore, seguendo una tendenza al rialzo già da alcuni giorni, la situazione è tornata ad aggravarsi per quel che riguarda il numero di contagi nel Paese transalpino.

Il Belgio, dalla giornata di ieri, ha incluso Parigi e tutto il suo dipartimento nella lista delle zone rosse in cui è stato esteso il divieto di viaggio per i suoi cittadini. In questo elenco già comparivano altre zone della Francia: Bouches-du-Rhône, Guyana, Mayotte. E adesso, oltre alla capitale, si aggiungono anche i dipartimenti di Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Sarthe, Hérault e Alpes-Maritimes.

Il Belgio e lo stop ai viaggi verso Parigi (e dintorni)

Ma a questa nuova disposizione si aggiunge anche una deroga che autorizza i viaggi a Parigi: ci si potrà recare nella capitale francese se – e solo se – chi decide di affrontare questa trasferta si sottoporrà al test obbligatorio e alla quarantena dopo il rientro in Belgio. Insomma, i cittadini che vorranno recarsi a Parigi dovranno poi seguire un rigido protocollo che parte dall’isolamento e si conclude con un tampone obbligatorio,

La situazione Covid in Francia

Il motivo che ha spinto Bruxelles a questa decisione – che già riguardava Romania, Danimarca e alcune zone della Spagna – arriva dal numero di nuove infezioni registrate in Francia. Nelle ultime 24 ore, i bollettini ufficiali parlano di 5.429 contagi (non è noto il dato sui decessi per via di ‘problemi informatici’, fanno sapere da Parigi). Si tratta del dato più alto registrato nel Paese dal metà aprile.

(foto di copertina: da Pixabay)