Un repost galeotto che sta scatenando un ampio dibattito sui social network. Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora imprenditrice nel settore della moda, ha riproposto ai suoi followers un meme in cui il suoi outfit veniva paragonato a quello dell’ex ministro Nunzia De Girolamo, anch’essa presente sul red carpet a Venezia, per la 77ma mostra internazionale del Cinema.

Beatrice Valli e il confronto con il vestito di Nunzia De Girolamo

Sia Beatrice Valli, sia Nunzia De Girolamo indossavano un abito rosso. La prima, presentava diverse balze di tulle, mentre la seconda aveva un vestito più sobrio e meno appariscente. Il fatto che i due vestiti però avessero un tono simile e anche una forma tutto sommato non molto differente ha provocato una serie di confronti, tra cui quello del meme incriminato.

Da un lato c’era Beatrice Valli con la didascalia: «quando ordini un vestito su internet»; dall’altro c’era Nunzia De Girolamo con la didascalia: «quando ti arriva a casa». Insomma, il paragone si consuma nella metafora dell’acquisto su internet: quando si sceglie un capo di abbigliamento si hanno delle aspettative molto più alte rispetto a quando quello stesso capo arriva a casa grazie al meccanismo dell’ecommerce.

Nunzia De Girolamo, in questa metafora, sarebbe stata la realtà contro l’aspettativa. Non proprio una delicatezza nei suoi confronti. La storia è stata riproposta da Beatrice Valli e questo ha fatto scatenare i suoi followers sui social network.