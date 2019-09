Nunzia De Girolamo firma il suo contratto con gli italiani: «Non farò più politica» | VIDEO

Qualche indizio c’era già stato con la sua partecipazione a Ballando con le stelle nella scorsa stagione. Ora, Nunzia De Girolamo, ex ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali nel governo di Enricol Letta, ex esponente prima del Popolo delle Libertà e poi del Nuovo Centro Destra, lo ha reso ufficiale: si ritira dalla politica.

Nunzia De Girolamo lascia la politica: il contratto firmato a QCC

Ha firmato un vero e proprio contratto con gli italiani negli studi di Quelli che il calcio, in una gag a metà tra l’ironia e la serietà. Insieme a Luca Bizzarri, infatti, si è recata alla scrivania che fu utilizzata da Silvio Berlusconi per sottoscrivere il patto con gli italiani negli studi di Porta a Porta con Bruno Vespa. Ha preso in mano il contratto – che conteneva alcune imprecisioni come il nome ‘Annunziata’ – e ha firmato. «Da oggi inizia la mia carriera nel mondo dello spettacolo».

A @quelliche_rai2 in diretta su Rai2 ho appena firmato un contratto storico 😂 Avete seguito? Che ne pensate? 😂😃#QCC pic.twitter.com/yb96E9OIQU — Nunzia De Girolamo (@N_DeGirolamo) September 29, 2019

Esilarante la gag con i conduttori di Quelli che il calcio. Quando Nunzia De Girolamo ha fatto notare che il suo nome di battesimo era sbagliato e che, quindi, stava già firmando un documento falso, Luca Bizzarri le ha chiesto: «Sicura che non ti è mai successo in passato?». Pronta la risposta dell’ex politico di centro-destra: «Ho firmato anche di peggio».