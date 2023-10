Gli effetti negativi dell’utilizzo di device sui bambini

Quali sono le conseguenze fisiche e psicologiche cui esponiamo i bambini quando permettiamo loro di passare troppo tempi davanti a schermi digitali fin dalla più tenera età? Nella giornata di oggi il nostro monografico si sta concentrando sui dati relativi al peggioramento della vista – e, più in generale, delle condizioni di salute – e alle conseguenze che un utilizzo eccessivo di schermi e device elettronici causa sugli infanti. Bambini e smartphone: parliamo delle conseguenze.

LEGGI ANCHE >>> In Italia 8 bambini su 10, tra i 3 e i 5 anni, sanno usare lo smartphone

Bambini e smartphone: cosa comporta una eccessiva esposizione?

Partendo dal presupposto che già a partire dalla tenera età i bambini sono sempre più esposti agli schermi dei device digitali – tanto che, già dalle elementari, molti possiedono un proprio smartphone – è importante essere consapevoli delle conseguenze. Un bambino in età da elementari non ha ancora completato il suo sviluppo cerebrale e i processi neuropsicologici che, tra le altre cose, includono aspetti come la personalità, l’attenzione, la regolazione emozionale.

Come riporta anche l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’utilizzo precoce e prolungato di device elettronici può portare a una serie di conseguenze anche gravi tra le quali figurano: riduzione del movimento con aumento del rischio di obesità; difficoltà di apprendimento; disturbi del sonno; effetti negativi sull’attenzione; irritabilità; effetti negativi sull’attenzione; aumento dell’impulsività; isolamento e riduzione dei rapporti con i pari; diminuzione della capacità di autocontrollo.

C’è anche una nota sull’eccessiva esposizione di bambini e adolescenti a contenuti aggressivi e violenti, solitamente veicolati tramite videogiochi o video sui social. Questo può comportare una maggiore sensibilità all’ansia, un aumento del rischio di condotte aggressive poiché si considera la violenza una forma appropriata per risolvere conflitti.

Tutti questi rischi sono depotenziati dopo i 12 anni, ovvero quando lo sviluppo cerebrale della corteccia pre-frontale ha inizio. Questa è responsabile del controllo degli impulsi e della consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e di quelle degli altri. La conclusione? Sarebbe bene non regalare uno smartphone ai ragazzi prima dei 12 anni.