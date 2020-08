Viviana Parisi, la Procura apre un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona

Nelle scorse ore è stato effettuato l’esame autoptico sul corpo della 43enne trovata morta a Caronia sabato scorso. Per gli esami dell’autopsia Viviana Parisi si dovranno attendere circa 60 giorni, come da protocollo. Nel frattempo proseguono le ricerche del piccolo Gioele, sparito insieme alla madre lunedì 3 agosto. Ancora non è chiaro se il bambino fosse con la madre al momento dell’incidente stradale sull’Autostrada Messina-Palermo e gli inquirenti stanno lanciando appelli nella speranza che qualche testimone possa rilasciare informazioni utili.

Mentre proseguono i rilevamenti nella zona di Caronia (e dintorni) la Procura di Patti – che indaga sul caso – ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona. Non ci sono indagati, per il momento, ma questa decisione – seppur formale – indica la direzione intrapresa dagli inquirenti: non si sta tralasciando alcuna pista.

Oltre all’autopsia Viviana Parisi, gli esperti sono tornati tra i boschi di Caronia in cui è stato ritrovato il corpo della donna. Il sopralluogo è servito, come da prassi, a verificare tutte le tracce lasciate in quella zona, per risalire al giorno e all’ora della morte della donna. E in quella zona si stanno concentrando anche le ricerche del piccolo Gioele, anche se ci sono ancora dei tasselli mancanti, a partire da quell’incidente d’auto.

Autopsia Viviana Parisi, tra 60 giorni i risultati

Nel frattempo, i parenti della 43enne hanno raccontato le ultime settimane di Viviana Parisi. Il suocero, padre di Daniele Mondello, ha raccontato di un riavvicinamento alla fede con la lettura della Bibbia. Il legale della famiglia, invece, ha sottolineato come la donna fosse rimasta sconvolta dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Una paura che l’avrebbe resa molto agitata per un lungo periodo anche se, dopo la fine del lockdown, la situazione sembrava essere migliorata.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Daniele Mondello)