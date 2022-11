Per l’Australia dietro l’attacco hacker alla compagnia assicurativa Mediabank c’è la Russia

La Russia è stata accusata dall’Australia di aver violato la più grande compagnia di assicurazione sanitaria del paese caricando i dati sul Darkweb, l’attacco hacker Mediabank. Lo hanno affermato i funzionari australiani, trovando un colpevole a un crimine informatico che ha portato al furto dati di 9,7 milioni di persone che sono o che sono state clienti di Medibank, uno dei maggiori fornitori di assicurazioni sanitarie private australiane.

Ci sarebbe la Russia dietro l’attacco hacker Mediabank

La polizia australiana ha parlato di un gruppo di «criminali informatici liberamente affiliati» – come riporta NBC News – che agiscono come un’azienda in Russia. A loro è stata imputata la probabile responsabilità non solo di questa violazione ma anche di altre violazioni nel resto del mondo: «Riteniamo di conoscere i responsabili, ma non intendo fare i loro nomi – ha affermato il commissario della polizia federale australiana Reece Kershaw parlando con i giornalisti -. Quello che dirò è che avremo colloqui con le forze dell’ordine russe su questi individui».

«Sappiamo da dove provengono, sappiamo chi sono i responsabili e diciamo che devono risponderne», ha affermato il primo ministro Anthony Albanese – che è anche cliente di Medibank e i cui dati sono stati trafugati nell’attacco -. «La nazione da cui provengono questi attacchi dovrebbe essere ritenuta responsabile per i disgustosi attacchi e per la divulgazione di informazioni anche molto private e personali», ha affermato, autorizzando esplicitamente la polizia a rivelare la provenienza di questa offensiva.

I legami di chi ha attaccato con REvil

Se dall’Ambasciata russa in Australia non sono arrivati commenti, è comunque stato possibile ricostruire tramite le indagini che chi è entrato nel sistema è collegato alla banda di criminalu cyber REvil, altrimenti nota come Sodinokibi. Seppure a gennaio il Servizio di sicurezza federale russo abbia dichiarato la cessazione dell’esistenza di REvil, è vero che un vecchio sito web della banda ha iniziato a reindirizzare il traffico verso un sito nuovo. Sito che ospita i dati rubati di Medibank.

La violazione è stata possibile per via di nome utente e password di un dipendente dell’azienda rubate, permettendo così agli hacker di entrare nel database dell’azienda.