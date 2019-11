Rai Uno porta in prima serata la solidarietà, con una serata condotta da Amadeus organizzata per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Protagoniste innanzitutto le storie, di bambini e ragazzi impegnati quotidianamente in una battaglia coraggiosa contro la malattia, sostenuti dal personale sanitario di una struttura ospedaliera ritenuta un’eccellenza. Con l’occasione, si sono anche festeggiati i 150 anni del Bambino Gesù. La raccolta fondi promossa con l’attivazione di un numero solidale servirà per sostenere i progetti dell’Ospedale rivolti soprattutto al consolidamento della terapia genica per la cura dei tumori, allo sviluppo della medicina di precisione, alla ricerca traslazionale. Ma il palinsesto di ieri sera ha dato spazio anche a due fiction, una Rai e una Mediaset, che da diverse settimane si fronteggiano una contro l’altra in prima serata, anche se gli ascolti tv mostrano una maggiore preferenza per la seconda. Ottimi ascolti, come sempre, per Chi l’ha visto.

Dati ascolti tv 20 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Una serata di stelle per il Bambino Gesù: Rai Uno si aggiudica la serata, con la festa per i 150 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Tanti ospiti, storie e musica, per sostenere una raccolta fondi destinata ad alcuni nobili progetti dell’Istituto. La serata evento è stata seguita da 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share.

Rai Due – Volevo fare la Rock Star: quarta puntata della fiction con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro. Ha interessato 1.338.000 spettatori corrispondenti al 5.9% di share.

Rai Tre – Chi l’ha visto: lo storico programma Rai condotto da Federica Sciarrelli e dedicato alle persone scomparse e ai casi più controversi di cronaca nera si è soffermato ieri sulla tragica storia di Roberto Straccia. Il 24enne dopo essere sparito nel nulla il 14 dicembre del 2011, è stato ritrovato morto in circostanze ad oggi ancora non chiarite il mese successivo. Il programma è sempre molto seguito da un pubblico affezionato: ieri sera davanti alla tv sono stati 2.477.000 gli spettatori, pari all’11.8% di share.

La 7 – Atlantide: lo speciale dedicato alla guerra del Vietnam ha registrato 574.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Canale 5 – Oltre la soglia: terza puntata della nuova fiction Mediaset. Ogni episodio racconta uno spaccato di vita che riguarda ragazzi affetti da malattie psichiatriche, che la protagonista (il primario Tosca Navarro, interpretata da Gabriella Pession) aiuta e cura con grande passione, a volta andando un po’ fuori dagli schemi. I telespettatori davanti alla tv sono stati 1.820.000 pari all’8.9% di share.

Italia 1 – Iron Man: primo capitolo della saga Marvel dedicata a uno dei personaggi più amati e iconici dell’universo Marvel Comics. In questo, così come nei due capitoli successivi, a interpretare Tony Stark / Iron Man c’è l’attore Robert Downey Jr. Il film è stato visto da 1.730.000 spettatori pari all’8% di share.

Rete 4- Lo specialista: 1.116.000 spettatori pari al 5.1% di share per il film del 1994 con Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods.