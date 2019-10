La categoria dei “registi che odiano la Marvel” si allarga con un altro nome, dio un certo peso, del mondo del cinema, quello di Francis Ford Coppola, che si è accodato alle critiche espresse da Martin Scorsese nei confronti delle pellicole Marvel aggiungendo un pezzo da novanta e definendoli addirittura «spregevoli».

Anche Francis Ford Coppola detesta i film Marvel, anzi li trova «spregevoli»

LEGGI ANCHE> Martin Scorsese continua a odiare i film Marvel

Martin Scorsese aveva paragonato i film Marvel a dei «parchi a tema» e aveva chiarito di non considerarli affatto «cinema». D’accordo con lui è un altro regista di un certo calibro: Francis Ford Coppola ha infatti cavalcato l’onda dell’astio verso i prodotti cinematografici Marvel durante la conferenza stampa tenutasi a Lione dopo aver ricevuto il premio del Prix Lumiere per il suo contributo al cinema. «Quando Martin Scorsese afferma che i film della Marvel non sono cinema – ha dichiarato – ha ragione perché ci aspettiamo di imparare qualcosa dal cinema, ci aspettiamo di ottenere qualcosa, un po’ di illuminazione, un po’ di conoscenza, un po’ di ispirazione». Cose che, a quanto pare, non rivede affatto nei lungometraggi Marvel. «Non che qualcuno ottiene qualcosa nel vedere lo stesso film più e più volte» ha continuato il regista ottantenne, che ha poi sferrato il colpo finale dicendo che «Martin è stato gentile quando ha detto che non è cinema. Non ha detto che è spregevole, cosa che dico io».

(Credits immagine di copertina: © James Colburn/ZUMA Wire)