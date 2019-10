L’insofferenza di Martin Scorsese verso i film Marvel e in generale verso il genere delle pellicole sui supereroi è tornata a galla durante la presentazione di The Irishman, il suo nuovo lungometraggio realizzato insieme a Netflix.

Martin Scorsese continua a odiare i film Marvel

Mentre nei botteghini di tutto il mondo Joker, personaggio del mondo Dc Comics, registra un grandissimo successo, il regista Martin Scorsese si scaglia ancora una volta contro il genere cinematografico, pur scegliendo i film Marvel come bersaglio. Proprio a Scorsese e al suo Taxi Driver aveva preso ispirazione Todd Philips immaginando il pagliaccio di Gotham interpretato da Joaquin Phoenix. Un tributo, o un omaggio, che probabilmente il regista non ha proprio gradito.

Non è la prima volta che succede: all’inizio del mese il giornalista di Empire aveva esplicitamente chiesto al regista se fosse ancora dell’idea che i film Marvel, e in generale con i supereroi e simili, fossero da snobbare. «Io non li guardo – ha risposto Scorsese- Ci ho provato, ma sai cosa? quello non è cinema». Una affermazione pesante quella proveniente da uno dei più grandi registi dell’ultimo secolo, a cui però sono seguite parole ancora più dure. «Onestamente, la cosa più simile a cui posso pensare, per come sono fatti con gli attori che fanno del loro meglio considerate le circostanze, sono i parchi divertimenti». Il motivo, aveva aggiunto il regista, è che «non si può parlare di cinema, con essere umani che cercano di veicolare esperienze emotive e psicologiche ad altri esseri umani».

«Quello non è cinema»

Durante la presentazione di “The Irishman”, il film realizzato con Netflix che vede tra i protagonisti anche Robert De Niro che in Joker veste i panni di Murray Franklin, Martin Scorsese ha messo in chiaro di non aver assolutamente cambiato idea. «Quello non è cinema – ha ribadito – è qualcos’altro. Non dovremmo esserne invasi. Abbiamo bisogno che il cinema faccia un passo in avanti e mostri film che siano film narrativi».

L’amara reazione di James Gunn

Un rimprovero destinato a non esaurirsi mai quello del premio Oscar verso il mondo Marvel, Dc e dei comic movies in generale. A prenderla con amara filosofia è stato il regista de “I guardiani della galassia” James Gunn che su Twitter ha scritto che Martin Scorsese «è uno dei miei 5 registi viventi preferiti». «Mi sono indignato quando le persone criticava The Last Temptation of Christ [L’ultima tentazione di Cristo ndr] senza averlo visto – ha aggiunto – sono rattristato dal fatto che ora anche i miei film vengano giudicati allo stesso modo». Detto questo Gunn ha chiarito che amerà sempre i lavori di Scorsese, «sono grato per il suo contributo al cinema, e non vedo l’ora di vedere The Irishman».

