Non si potevano usare i canadair per spegnere l’incendio di Notre Dame (come voleva Donald Trump)

La domanda che, in queste ore, sta circolando di più sui social network è: perché non sono stati utilizzati i canadair per spegnere l’incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Persino uno dei più influenti fruitori di Twitter, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è posto questa domanda. In un tweet, infatti, il numero uno della Casa Bianca ha scritto: «È così terribile assistere all’incendio alla cattedrale di Notre Dame. Forse, l’impiego di mezzi aerei antincendio poteva essere preso in considerazione. Bisogna agire subito».

Perché non sono stati usati i canadair per spegnere l’incendio a Notre Dame

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 aprile 2019

Dunque, se Trump fosse stato il presidente francese – o il responsabile della sicurezza a Parigi – avrebbe agito così. Nulla di più sbagliato. Qualche minuto dopo, visto il diffondersi incontrollato sui social network di questa domanda, è stata la polizia francese a diffondere un comunicato e una spiegazione sul perché si è agito in questo modo.

La spiegazione sui canadair vale anche per Donald Trump

La sicurezza civile francese – l’equivalente della protezione civile in Italia – ha spiegato che questi aerei sono tecnicamente inadatti a estinguere questo tipo di incendio: «La caduta d’aria su questo tipo di edificio – hanno affermato – potrebbe infatti portare al collasso dell’intera struttura». Questa teoria è stata confermata a FranceInfo anche dall’ex portavoce del corpo dei pompieri di Parigi Laurent Vibert che ha ricordato come la cattedrale si trovi all’interno del centro della città e che, anche se sembra strano nel 2019, le forze dell’ordine non dispongono dei mezzi sufficienti per affrontare una emergenza di questa portata. Tuttavia, la soluzione dei canadair per spegnere l’incendio a Notre Dame non sarebbe stata affatto una buona idea.

(Credit Image: © Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA Press)