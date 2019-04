Conte al Salone del Mobile, l’hostess non lo riconosce: «Don’t touch please»

Il Salone del Mobile di Milano non è iniziato secondo i migliori auspici per Giuseppe Conte

Fuori programma per Giuseppe Conte, in visita al Salone del Mobile di Milano, giunto alla sua 58esima edizione. Il presidente del Consiglio ha inaugurato la kermesse, in ritardo sulla tabella di marcia a causa di alcuni impegni di lavoro che lo hanno trattenuto a Roma più del previsto. In più, l’evento è stato condito da una scenetta che, a quanto pare, deve aver divertito molto i presenti.

Giuseppe Conte non è stato riconosciuto da una hostess

Nel tour esplorativo del Salone del Mobile di Milano, Giuseppe Conte si è imbattuto in diversi oggetti di arredamento storico. In modo particolare, la sua attenzione è stata catturata da una lampada. Il presidente del Consiglio deve essersi avvicinato moltissimo all’oggetto, tanto da essere stato richiamato da una severa hostess che, non avendolo riconosciuto, gli ha intimato un «Don’t touch, please!».

L’imbarazzo dei presenti al rimprovero a Giuseppe Conte

Il tutto nell’imbarazzo dei presenti, che si sono trovati nella condizione di dover spiegare alla ragazza che aveva mosso il rimprovero chi fosse la persona che aveva appena redarguito. Quando la hostess ha compreso l’equivoco, il tutto si è concluso con la risata liberatoria da parte dei presenti, tra cui anche il ministro della Cultura Alberto Bonisoli.

Sulla vicenda, c’è da registrare anche il commento pungente di Matteo Renzi: «Il problema non è il Premier Conte che non viene riconosciuto neppure alle inaugurazioni. Il problema è il Premier Conte che non viene invitato alle riunioni su Brexit e non tocca palla sulla Libia».

La visita di Giuseppe Conte al Salone del Mobile di Milano, tuttavia, non è iniziata sotto i migliori auspici. Già questa mattina, il pubblico in coda per entrare nei padiglioni aveva rumoreggiato a causa dei ritardi del presidente del Consiglio. Tanto da costringere il servizio di sicurezza ad aprire il padiglione ancora prima del rituale taglio del nastro avvenuto alla presenza del premier.

[Il premier Giuseppe Conte durante la visita alle alla Torre di Generali a Milano, 9 Aprile 2019. ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE/FILIPPO ATTILI]