Nessuna prova che Donald Trump o qualsiasi membro del suo staff sia stato colluso con la Russia per condizionare le elezioni americane del 2016. Ma, allo stesso tempo, il rapporto di Robert Mueller III sul Russiagate non scagiona completamente il presidente degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda l’intralcio alla giustizia. È questa la conclusione che l’Attorney General William Barr ha inviato al Congresso USA a proposito del rapporto del superinvestigatore che era stato completato e consegnato al dipartimento di Giustizia soltanto venerdì scorso.

Donald Trump è stato davvero scagionato completamente?

La conclusione dell’inchiesta sul Russiagate rappresenta in ogni caso una vera e propria vittoria politica per Donald Trump: è persino probabile che cambi la discussione al Congresso sul destino della presidenza Trump sulla quale, fino a questo momento, era sventolata l’ombra dell’impeachment. Questa procedura potrebbe infatti non essere più richiesta nemmeno dai Democratici, che si erano impegnati a rispettare l’esito dell’inchiesta di Robert Mueller.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 marzo 2019

Si annuncia una lunga battaglia sul rapporto su Donald Trump

Il commento di Donald Trump è una vera e propria esultanza. Addirittura, lui parla di totale estraneità ai fatti – anche se, leggendo la lettera di William Barr, non è proprio così – e ha affermato che è stato umiliante per il numero uno della Casa Bianca e per l’intera nazione americana vedere il proprio presidente finire in questo polverone. E ha addrittura parlato di «un colpo alle spalle illegale che, tuttavia, è fallito».

In ogni caso, non si può dire che la storia del Russiagate sia stata archiviata in questo modo. La sensazione, infatti, è che il Congresso chiederà di vedere l’intero faldone dell’inchiesta e non si accontenterà della stringara relazione dell’Attorney General William Barr. Si annuncia, dunque, una lunga battaglia legale a sfondo politico tra il Congresso e il dipartimento di Giustizia.

(Olivier Douliery/Abaca Press/TNS)