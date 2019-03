Quando De Vito andava a caccia degli scontrini di Marino | VIDEO

Il video risale a qualche anno fa. Quando Marcello De Vito, presidente dell’assemblea capitolina del Movimento 5 Stelle, era ancora consigliere di minoranza insieme a Virginia Raggi. Il video risale al 2015, quando l’allora sindaco di Roma, esponente del Partito Democratico Ignazio Marino, era stato coinvolto nella storia degli scontrini che lo ha poi portato alle dimissioni.

Marcello De Vito andava a caccia degli scontrini di Marino



In questo video, pubblicato dal Fatto Quotidiano, si vede una nutrita pattuglia di consiglieri di minoranza M5S entrare negli uffici dell’avvocatura per richiedere tutti i documenti relativi ai rimborsi spese richiesti da Ignazio Marino. Dopo un primo diniego a ottenere questo materiale, Virginia Raggi e Marcello De Vito chiamarono i carabinieri che garantirono loro l’accesso agli atti.

La vicenda porterà Ignazio Marino a essere assolto in primo grado e poi condannato in appello a 2 anni perché per gli inquirenti, il chirurgo dem avrebbe spesocirca 12mila e 700 euro. I reati contestati a Marino sono stati quelli di falso e peculato, per la vicenda degli scontrini, e truffa, in relazione ai compensi per alcuni collaboratori fittizi della Onlus Imagine, da lui fondata. L’ex sindaco di Roma, tuttavia, ha già dichiarato che sulla vicenda andrà fino in Cassazione.

Lo zelo messo da Marcello De Vito nella ricerca degli scontrini di Ignazio Marino ora suona come paradossale alla luce di quanto avvenuto nella giornata di oggi, con l’arresto del presidente dell’Assemblea Capitolina. Gli inquirenti gli contestano il reato di corruzione, per una cifra di quasi 50mila euro nell’ambito della costruzione dello stadio della Roma. L’ipotesi dei pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli porta alla conclusione che lo stesso De Vito avrebbe intascato queste mazzette direttamente dal costruttore Luca Parnasi.