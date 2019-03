Il coordinatore della Lega a Crotone: «Il ruolo naturale della donna è quello di madre»

Giancarlo Cerrelli è l’autore del manifesto rilanciato dalla Lega a Crotone, in occasione della festa della donna il prossimo 8 marzo. Il coordinatore locale del partito di Matteo Salvini ha ricevuto moltissime critiche per le sue parole: ha sostenuto infatti che la dignità della donna sia messa in pericolo dalle femministe (perché creano un rapporto conflittuale con l’uomo), dai migranti e dai gay che se ne servono soltanto per fare le loro rivoluzioni.

Giancarlo Cerrelli dice che la donna deve essere madre

Intervistato dal Fatto Quotidiano, il coordinatore della Lega a Crotone non si pente di quanto affermato, anzi rilancia: «Il ruolo naturale della donna è quello di madre. La riproduzione è un compito che spetta solo alle donne. Il primo ruolo che una donna dovrebbe avere nella società è quello di madre. Questo non significa che le donne non dovrebbero lavorare, ma dovrebbero prima pensare a sostenere la vita e la famiglia, come hanno sempre fatto nella storia».

Insomma, prima la procreazione e poi tutto il resto. Un discorso ancorato a vecchi cliché che non tiene minimamente conto dell’evoluzione della società, del fatto che una donna possa emenciparsi attraverso il lavoro, che possa realizzarsi e autodeterminarsi. «Mia moglie concorda con me su queste idee» – dice orgoglioso l’esponente locale della Lega, che ha idee molto conservatrici anche sull’aborto.

Le altre idee conservatrici di Giancarlo Cerrelli sulla donna

Sostiene infatti che questa pratica sia sbagliata perché nessuno può decidere della vita altrui. E poi sembra lasciar intravedere un rapporto di stretta dipendenza del sesso femminile rispetto a quello maschile: «La donna si deve autodeterminare in accordo con l’uomo – dice Giancarlo Cerrelli -. Non può prendere delle decisioni che ledono la vita altrui».

Il suo manifesto, dunque, sta sempre lì, pronto per essere rivendicato, nonostante la presa di distanze da parte di Matteo Salvini, massimo rappresentante del partito al quale è iscritto Cerrelli. Anzi, afferma che le sue idee sono condivise dai vertici della Lega, anche se non se la sente di fare nomi.

[FOTO dall’account Facebook di Giancarlo Cerrelli]