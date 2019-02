Marco Mengoni a Sanremo è una garanzia: anche stavolta conquista tutti

Marco Mengoni ospite attesissimo sul palco dell'Ariston per la seconda serata del festival di Sanremo

Marco Mengoni si è esibito sul palco dell’Ariston con i brani «Hola, I say» insieme a Tom Walker, e «Emozioni» di Lucio Battisti in duetto con Claudio Baglioni. A 6 anni dalla vittoria con «L’essenziale», il cantante di Ronciglione ha raggiunto moltissimi traguardi. L’ultimo è il disco di platino per l’album «Atlantico», pubblicato a novembre, a cui seguirà un intenso tour in tutta Europa.

Marco Mengoni torna sul palco dell’Ariston: «tremano sempre le gambe»

C’era grandissima attesa per l’esibizione di Marco Mengoni di questa sera: ancora prima che iniziasse la seconda serata del 69esimo festival di Sanremo, l’hashtag # MengoniSanremo2019 era già primo nelle tendenze di Twitter. Già nel 2014 era tornato nelle vesti di ospite cantando «Io che amo solo te» nella serata dedicata a Luigi Tenco: un’esibizione emozionante che aveva convinto il pubblico sanremese e dei social. Anche stavolta, Marco Mengoni si è riconfermato una delle voci più interessanti della musica italiana e uno degli artisti più amati.

#MengoniSanremo2019 è prima tendenza su Twitter! A tra poco LIVE dal palco dell’Ariston di Sanremo su @RaiUno!

Staff pic.twitter.com/mBVMSEHcsg — Marco Mengoni (@mengonimarco) February 6, 2019

Ad accoglierlo sul palco la triade al completo. Il brano «Hola, I Say», tra i più trasmessi dalle radio questo mese, infiamma il pubblico che alla fine dell’esibizione regala a Marco Mengoni e a Tom Walker un lunghissimo applauso, iniziato già a scena aperta e una standing ovation. «Sanremo ha la lacrima facile» risponde commosso Marco, «è sempre molto emozionante, le gambe tremano ma stavolta ho un Great friend al mio fianco». Mengoni è emozionantissimo, e si vede: «Sanremo è sempre tanto, anzi troppo».

Marco Mengoni e Claudio Baglioni duettano su «Emozioni» di Lucio Battisti

Dopo un’intervallo pubblicitario, calcolato ad hoc per tenere i tanti fan incollati al televisore, Marco Mengoni continua a duettare, stavolta con Claudio Baglioni. Il direttore artistico al piano gli dice: «facciamo finta che sia ancora il 2013» e comincia a suonare «L’essenziale», brano con cui Marco Mengoni vinse la 63esima edizione della kermesse. Un accenno, poi qualche chiacchiera, e di nuovo a cantare, stavolta il grandissimo Lucio Battisti. La loro interpretazione di «Emozioni» però convince l’Ariston e il pubblico da casa. Con estrema delicatezza i due si accostano al mostro sacro della musica italiana. «Non so se ci riesco» aveva sussurrato Marco mentre Baglioni si muoveva sui primi tasti del piano: ma l’applauso finale, scrosciante ed emozionato, è il riconoscimento più grande.

(credits imamgine di copertina: instagram @marcomengoniofficial)