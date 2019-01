Papa Francesco dà del pazzo a Donald Trump

Cos’è che fa tirare su i muri? La paura. Così Papa Francesco ha risposto ai giornalisti durante il volo che lo sta portando a Panama. Il Santo Padre ha spiegato che proprio tutti questi timori nei confronti dello straniero e di chi non ha il nostro stesso stile di vita siano sintomi di una vera e propria pazzia. Il riferimento è ovviamente a Donald Trump, grande sostenitore del muro che dividerà Stati Uniti e Messico per non consentire ai migranti di entrare negli Usa.

«Santo Padre, sono andato a Tjuana, al confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Lì il muro che stanno costruendo entra in mare, affinché nessuno possa passare nemmeno a nuoto». Questa è stata la considerazione fatta da Marco Clementi, inviato del Tg1, che si è rivolto con queste parole a Papa Francesco nel volo verso Panama. E il pontefice ha laconicamente risposto a questa osservazione: «È la paura che rende pazzi».

Papa Francesco è tornato, dunque, a parlare della situazione dei migranti di tutto il mondo e non solo di quello che attraversano il Mediterraneo mettendo a rischio – e spesso perdendola – la propria vita alla ricerca di una vita più dignitosa. Chi attraversa i propri confini si trova davanti a muri non solo ideologici, ma anche fisici, come quello che Donald Trump sta facendo costruire al condine tra Messico e Usa. «Quelli sono i muri della paura, come scrive l’Osservatore Romano nell’editoriale di Monda, che è da leggere», ha proseguito il Pontefice.

Il disegno do Makkox sul migrante con la pagella

Poi il Santo Padre si è commosso quando gli è stata mostrata la vignetta del disegnatore Makkox, Marco Dambrosio, che raffigurava la tragedia del bambino del Mali, forse di 10 anni, annegato nel grande naufragio del 2015 e morto con la propria pagella scolastica cucita sui suoi abiti nella speranza che quel documento scolastico potesse servirgli da lasciapassare per essere accolto in Europa.

Durante un’autopsia, Cristina Cattaneo,medico legale, trova una pagella piegata con cura,cucita nella povera tasca di un quattordicenne proveniente dal Mali,affogato durante il passaggio nel mediterraneo: la speranza del suo viaggio verso l’Europa.

La pacchia, nn è mai cominciata pic.twitter.com/OYAY80nVly — MRita Gallozzi (@GallozziMrita) 16 gennaio 2019

Papa Francesco ha chiesto ai suoi collaboratori di conservare quel disegno, in modo da mostrarlo nel corso della sua conferenza stampa nel viaggio di ritorno che lo porterà dal Panama a Roma.

(foto di copertina: ANSA / IGOR PETYX)