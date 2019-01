Brad Pitt e Charlize Theron stanno insieme?

Gossip rosa per Brad Pitt e Charlize Theron: secondo il tabloid inglese The Sun i due avrebbero cominciato una relazione da poco più di un mese. Una flirt che ha scatenato l’immaginazione dei fan, ma che per ora resta solo un pettegolezzo. Dalle due star di Hollywood infatti non è arrivata né la smentita né la conferma. Certo è che sarebbero davvero una bella coppia.

LEGGI ANCHE > Brad Pitt e Angelina Jolie non firmano (ancora) le carte del divorzio

Brad Pitt e Charlize Theron: la coppia d’oro che fa sognare Hollywood

Galeotto sarebbe stato l’ex marito di Charlize Theron, Sean Penn. Secondo quanto dichiarato al the Sun da una fonte anonima, i due «si conoscono da un po’ di tempo» ma la relazione recentemente «si sarebbe evoluta», dopo essere timidamente iniziata nel periodo di natale. Pare infatti che lo scorso fine settimana le due star di Hollywood siano state viste mentre bevevano qualcosa insieme allo Chateau Marmont di Los Angeles, dove Charlize Theron aveva partecipato ad una proiezione speciale di ‘Roma’ , il film di Alfonso Cuarón. Brad Pitt era in città per la proiezione in una residenza privata nelle Hollywood Hills di «If Beale Street Could Talk», Se la strada potesse parlare, film di cui è il produttore esecutivo. Dopo un rapido cambio d’abito, l’avrebbe raggiunta allo Chateau.

«Lei beveva un cocktail a base di vodka mentre lui aveva solo acqua – ha continuato la fonte del The Sun – Erano incredibilmente sdolcinati e la mano di lui era sulla spalla di lei. Brad sembrava stare bene. Entrambi sembravano molto felici». Non sarebbe il primo incontro: pare che Charlize sia stata vista un paio di volte vicino alla casa di Brad Pitt. I due inoltre hanno partecipato insieme al collega Adam Driver alla campagna promozionale di Breitling, nota marca di orologi da lusso. La pubblicità riunisce i tre volti di Hollywood sotto lo slogan #Squadonamission. Potrebbe quindi essersi tratto di un amichevole drink tra colleghi: nessuno dei due ha n’ smentito né confermato il pettegolezzo.

(credits immagine di copertina: © Breitling/Russian Look via ZUMA Wire)