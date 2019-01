C’è un uovo che vuole conquistare più followers di Chiara Ferragni

L’uovo che piace, l’uovo che tutti vogliono. Sì, fa già ridere così ma su Instagram l’account world_record_egg sta conquistando migliaia di followers. Con solo ciò che è, come gallina lo ha fatto.

“Egg” ha già incassato un record: ha ricevuto più di 27 milioni di like con un solo post, traguardo che continua a crescere velocemente ogni minuto grazie alla viralità sulla piattaforma.

Non è ben chiaro cosa ci sia dietro al profilo in questione. Profilo che ha già una sua sezione per il merchandising ufficiale: “Gang Egg”. Quello che è certo è la miriade di meme che i followers stanno pubblicando in queste ore, inclusa una presa in giro (ironica) sull’ex detentrice del record Instagram: Kylie Jenner. La modella statunitense finora aveva il podio del social network, grazie a una foto della manina di sua figlia appena nata, che al tempo raccolse 18 milioni di like. Il profilo della vip è stato invaso da emoji a forma di uova e Kylie stessa ha ironizzato pubblicando un video in cui prova a cuocere un uovo sull’asfalto.

Tutti pazzi per l’uovo. L’hashtag #liketheegg, partito oltreoceano, continua a crescere. Così, senza un senso apparente.

Visualizza questo post su Instagram Mix🐣🌍. | @world_record_egg @kyliejenner #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang Un post condiviso da Entire (@3ntire) in data: Gen 15, 2019 at 4:08 PST