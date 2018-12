KFC conquista anche il caminetto: in vendita il ceppo di legno al pollo fritto

Non c’è Natale senza camino, e per chi non impazzisce per gli odori dolci di zenzero e cannella, c’è anche la possibilità di profumar il proprio salotto con l’odore del pollo fritto. Basta comprare il tronchetto di KFC, la popolare catena di fast food.

KFC, il tronchetto al profumo di pollo fritto

Forse sarebbe più rapido, e probabilmente più soddisfacente, comprare il pollo fritto e mangiarlo seduti di fronte al camino da uno dei tipici “basket” che hanno reso famosa la catena KFC. Per natale però l’azienda ha deciso di permettere ai suoi clienti di regalare il profumo senza le calorie, forse venendo incontro anche ai clienti vegani che sentono un po’ di nostalgia. Il ceppo di legno si chiama Kfc 11 Herbs & Spices Firelog, e quando viene bruciato diffonde il tipico odore di pollo fritto.

Introducing the 11 Herbs & Spices Firelog from Enviro-Log®, the best way to make a fire smell less like fire and more like fried chicken. Get yours today at https://t.co/u2baCmHQYF. pic.twitter.com/y4TRf4cqQs — KFC (@kfc) December 13, 2018

La ricetta ovviamente resta segreta, ma sarebbe la stessa che ha reso famoso il pollo fritto del Colonnello Sanders in tutto il mondo mondo. Secondo quanto dichiarato dalla chief marketing officer dell’azienda, Andrea Zahumensky, l’idea del curioso gadget nasce con l’obiettivo di «portare attorno al caldo fuoco del caminetto tutto ciò che KFC ha sempre amato: amici, famiglia e il pollo fritto». Come darle torto.

Il KFC 11 Herbs & Spices Firelog garantisce tra le 2 e le 3 ore di buon aroma di pollo fritto, ma se pensate di comprarlo come regalo di natale dell’ultimo minuto, c’è una brutta notizia: costa relativamente poco (18,99 dollari) ma è in vendita solo sul sito americano, ed è attualmente sold out. Può però finire nella lista dei regali per il vostro amico l’anno prossimo. Nel frattempo, si può andare in uno qualsiasi dei ristoranti KFC sparsi per l’Italia: l’odore di pollo fritto vi seguirà comunque fino a casa. Occhio però a non ordinare le patatine fritte.

(Credits immagine di copertina: frame dal video twitter KFC)