Rubato il profilo Instagram di Nadia Fanchini, caccia ai pirati del web

I pirati della Rete e dei social network non vanno in ferie

I pirati del web non vanno mai in vacanza, né in estate e nemmeno a Natale. Se ne è accorta la campionessa azzurra di sci Nadia Fanchini, impegnata in questi giorni nelle discese di Coppa del Mondo, che questa mattina ha scoperto che qualcuno le ha rubato il profilo Instagram.

Nadia Fanchini, profilo Instagram rubato

Immediata è stata la denuncia alla Polizia Postale per cercare di recuperare il controllo profilo e follower. Una caccia al pirata della Rete che la sorella di Nadia, Elena Fanchini, ha reso pubblica su un post Instagram per avvertire i tifosi dell’inconveniente. «Hanno rubato il profilo Instagram a mia sorella Nadia, stiamo cercando di risolvere il problema», è il messaggio comparso in una storia di Elena.

Al momento in cui vi scriviamo la pagina Instagram di Nadia è visibile, ci sono numerose foto e 42mila follower, ma è singolare una scritta in arabo e un collegamento a un account arabo con oltre 98mila seguaci.

(Ultimo aggiornamento alle 12.15 del 21 dicembre. Foto Zumapress da archivio Ansa. Credit immagine: Rok Rakun / Pacific Press via ZUMA Wire)