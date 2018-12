L’anticipazione di Bloomberg sulla Tav: «L’analisi costi-benefici di Toninelli ha detto che non si deve fare»

L’analisi costi-benefici del collegamento ferroviario TAV tra Torino-Lione commissionata dal governo italiano e dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dirà che il progetto non è economicamente sostenibile. Bloomberg ha consultato secondo due personemolto vicine al dossier. Se così fosse, sarebbe una vittoria per il Movimento 5 Stelle che storicamente si è opposto al collegamento ferroviario e che aveva promesso agli elettori il suo stop.

Tav, l’analisi costi-benefici voluta da Toninelli ha detto no

Una decisione definitiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’eventualità che i lavori continuino sul progetto, comunque, è prevista solo in una fase successiva, dopo una revisione degli oneri amministrativi che serviranno per fermare l’opera. Un vero e proprio colpo di scena in una saga lunga 10 anni che ha contrapposto imprenditori e ambientalisti. Il Ministero, tuttavia, ha tirato il freno a mano. Dopo che non è stata rilasciata alcuna dichiarazione a Bloomberg, è stato lo stesso Danilo Toninelli a spiegare, in una nota ufficiale, che «l’analisi costi-benefici non è stata ancora completata».

Il governo non conferma ancora l’indiscrezione di Bloomberg

All’inizio di questo mese, Danilo Toninelli aveva chiesto a Telt, la società che sta costruendo il collegamento, di posticipare la pubblicazione di nuove offerte contrattuali fino al prossimo anno.

I primi treni ad alta velocità tra il centro industriale di Torino e Lione, la seconda città più grande della Francia, sarebbero dovuti entrare in funzione nel 2030. Il progetto è cofinanziato dall’Italia, dalla Francia e dall’Unione Europea. A novembre, visto lo stallo dei lavori dovuto al cambio di governo in Italia, il ministro dei trasporti francese, Elisabeth Borne, aveva chiesto al governo italiano una decisione entro il 2019. Ampi tratti dell’opera sono già stati realizzati.

Si ricorda che l’analisi costi-benefici è stata fatta da una commissione nominata dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli ed è l’ottavo studio sui costi benefici del progetto.

FOTO: ANSA/ETTORE FERRARI