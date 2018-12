C'è un indagato per la strage in discoteca a Corinaldo, costata la vita a sei persone (con sette feriti in gravi condizioni)

Ne parla il quotidiano La Stampa (articolo di Francesco Grignetti). Per la strage in discoteca a Corinaldo (Ancona) costata la vita a sei persone (e ci sono sette feriti in gravi condizioni) è indagato un minorenne, per omicidio preterintenzionale. Come riportato dal giornale, il ragazzo avrebbe lanciato una bomboletta carica di spray urticante al centro della pista del locale per rovinare la festa a tutti. Il minore aveva la felpa tirata sulla testa ma era visibile il suo sguardo, sarebbe stato quindi identificato.

Strage in discoteca, indagato un minore per omicidio

Le indagini sono partite nel giro di poco. Al lavoro c’è un pool di magistrati e poi carabinieri e vigili del fuoco, per verificare se sono state rispettate le regole sulla sicurezza. Sono estremamente importanti le immagini registrate dai telefonini. In un video amatoriale circolato online si vede una sala piena fino all’inverosimile con un dj che intrattiene sul palco i ragazzi aspettando l’ospite della serata, il trapper Sfera Ebbasta, e all’esterno, tanti ragazzi fermi che aspettano sulla rampa di uscita. Una situazione molto strana. I ragazzi non si spostano, non fanno un passo avanti o indietro, stretti sempre più fino a quando non cedono le balaustre di ferro sottile. Le perizie dovranno analizzare ogni particolare. Probabilmente le vittime hanno perso la vita perché schiacciate dal peso dei più grandi. Al centro dell’attenzione anche il numero dei presenti. Stando a quanto emerso finora il locale avrebbe potuto vendere al massimo 469 biglietti ma ne avrebbe piazzati circa 1.400.

(Foto di copertina: ANSA / STRINGER)