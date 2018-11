Giulia De Lellis, il «parka in pelliccia di procione» e l’ira di Daniela Martani

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto su Instagram, con un capo in pelliccia, una classica promozione fatta come influencer.

Sotto lo scatto però – come riporta Trash Italiano – sono subito apparsi molti commenti, tra cui quello di Daniela Martani, ex dipendente Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello e attivista molto sensibile per i diritti degli animali. «Continua a promuovere la crudeltà sugli animali postando in continuazione foto di lei con la pelliccia, promuovendo una marca specifica. Indossare pellicce nel 2019 è da peracottare arricchite. Ancora non ha capito che per fare pellicce vengono massacrati milioni di animali. È talmente cattiva, prima di ogni tipo di sentimento nei confronti di altri esseri viventi…», ha scritto Martani. La cosa non è evidentemente andata giù e Giulia avrebbe contattato Daniela.

A dimostrarlo sono le Stories pubblicate dalla Martani stessa.

La povera Giulia De Lellis si è offesa per quello che le ho detto. Non è che si è dispiaciuta per aver indossato pellicce di animali scuoiati in modo brutale, no! Lei si è offesa a morte per quello che le ho detto io, e mi ha anche minacciata dicendomi che ci vedremo presto, probabilmente in tribunale. Beh io non vedo l’ora! Cercherò di portare la battaglia in tribunale affinché le pellicce vengano considerate fuorilegge, così come è successo a Los Angeles.

Martani ha inoltre specificato sulla veridicità della pelliccia. Il capo sarebbe un “parka in pelliccia di procione”.

(foto da profilo Instagram GDL)