Instagram ha iniziato la rimozione di followers, like e commenti comprati

Tempi duri per chi ha followers comprati

Se avete iniziato a prendere cuori e followers tramite app iniziate a tremare. Da qualche ora Instagram ha annunciato un sistema automatico che eliminerà completamente tutti gli elementi fake acquistati tramite altre app.

Trash italiano parla di caffeuccio del social network. Ed effettivamente è così. Si prevedono tempi duri per gli influencer pompati. Chissà chi si ritroverà con tanti utenti in meno a partire dalle prossime ore. Instagram potrà anche rilevare violazioni del profilo da parte di queste app che permettono l’acquisto di followers/like, e vi potrà essere richiesto di cambiare password per evitare il blocco profilo.

Insomma, siete avvisati.

(foto ROLF VENNENBERND/dpa)