Benzina sul pianerottolo, sventato un attentato al giornalista di Report dell’inchiesta su Juve e ‘ndrangheta

Qualcuno ha disegnato con della vernice rossa una croce sul muro e ha cosparso di benzina il pianerottolo. Ieri a Roma è stato sventato un attentato a Federico Ruffo, giornalista impegnato nella conduzione del programma di Raitre ‘Il Posto Giusto’ e autore dell’inchiesta di ‘Report’ sui contatti tra Juventus, ultrà bianconeri e ‘ndrangheta in onda poche settimane fa. Si tratta probabilmente di un’intimidazione.

Federico Ruffo, sventato attentato al giornalista di Report dell’inchiesta su Juve e ‘ndrangheta

Ruffo vive al primo piano di una villetta tra Ostia Antica e Acilia. Il blitz sarebbe stato compiuto intorno alle 4.30 di notte, tra lunedì e martedì. «Passo pochissimo tempo in quella casa, non ho idea di come abbiano fatto a sapere che stavo tornando», ha dichiarato. Stando a quanto emerso finora l’attentato potrebbe essere stato sventato dall’abbaiare di un cane. Non è la prima volta che giornalisti di ‘Report’ sono vittime di simili gesti. La redazione del programma guidata da Sidfrido Ranucci ha già denunciato sui social network di aver ricevuto minacce e intimidazioni per l’inchiesta che ha riguardato la Juve. Il servizio è andato in onda lo scorso 22 ottobre.

Le prime minacce a Ruffo erano arrivate a poche ore dalla trasmissione dell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta. In una nota congiunta Usigrai e Fnsi avevano espresso la propria solidarietà alla redazione del programma Rai. «Prima ancora di andare in onda l’inchiesta di Report sulle infiltrazioni nelle tifoserie ha scatenato le reazioni tipiche di quando si toccano affari sporchi», scrivevano i due sindacati, dichiarandosi «al fianco di Federico Ruffo, autore dell’inchiesta, del curatore Sigfrido Ranucci, e di tutta la redazione di ‘Report’» e chiedendo «alla Rai e alle autorità, ciascuno per le proprie competenze, la massima attenzione, vigilanza e protezione per fare muro di fronte alle minacce di ogni tipo».

(Foto di copertina da archivio Ansa: Federico Ruffo durante il photocall nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali Rai, il 5 luglio 2018. Credit immagine: ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI)