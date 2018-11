Alle 13.45 una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia, in particolare in provincia di Bari

Una forte scossa di terremoto con epicentro in provincia di Bari, precisamente ad Altamura, è stata avvertita distintamente in Puglia e in Basilicata. Stando a quanto riferito in un tweet dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, Ingv, la magnitudo della scossa. L’epicentro è stato localizzato a circa a 5 km da Altamura e a una profondità di 38 km. Le sale operative della Croce Rossa italiana hanno prontamente cominciato a monitorare la situazione. Ma non risultano danni a persone o cose.

#terremoto ML 3,5 #Altamura: le sale operative #CroceRossa stanno monitorando la situazione, al momento nessun danno a persone o cose. — Croce Rossa Italiana – Puglia (@cri_puglia) 9 novembre 2018

Scossa di terremoto ad Altamura, avvertita anche in Basilicata

La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita anche a Matera e in altri comuni della provincia, confinante con il Barese. Nella Città dei Sassi in molti sono scesi per strada e sono numerose le telefonate fatte ai Vigili del Fuoco. Al momento non sono segnalati danni a persone o a cose.

c’è stata una forte scossa di terremoto nel mio paese ed è stata fortissima

sto morendo dalla paura #terremoto — Zia Liz (@imdieformyidols) 9 novembre 2018

scossa di #terremoto pochi minuti fa sentita a #Bari, molto breve, ma piuttosto forte — rocco carella (@carellarocco) 9 novembre 2018

Mado raga io non ho mai sentito una scossa di terremoto e quindi questa l’ho sentita fortissima #terremoto — Peter and Wendy||mono|| (@n4mjoonx) 9 novembre 2018

La scossa è stata registrata alle ore 13.45. Proprio nell’epicentro di Altamura la scossa sismica è stata distintamente avvertita e molte persone sono uscite dalle abitazioni. La scossa è stata avvertita in numerosi comuni della provincia Barese. Sono poi partiti gli accertamenti per la verifica di danni a cose o persone, anche se nell’immediatezza non risultano segnalazioni.

