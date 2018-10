Paolo Bonolis regala un poncho degli Inti-Illimani a Renzi: «Così ti rimane qualcosa di sinistra»

Paolo Bonolis è stato invitato da Matteo Renzi alla nona edizione della Leopolda per parlare di televisione, comicità e politica. Appena salito sul palco, il noto conduttore televisivo ha subito scherzato con il suo padrone di casa.

“Questo è un poncho degli Inti-Illimani – si è presentato Bonolis – così hai ancora qualcosa di sinistra”. Il pubblico della kermesse renziana ha apprezzato il siparietto.



In seguito Bonolis ha preso di mira l’attuale operato di governo: “La storia dello spettacolo si fonda su storiche accoppiate come Totò e Peppino, Franco e Ciccio, Boldi e De Sica. Oggi vanno fortissimo Salvini e Di Maio. Loro – ha spiegato – hanno il tormentone dei migranti. Ogni discorso che intraprendono finisce coi migranti e giù applausi. Di chi è la colpa della disoccupazione giovanile? Dei migranti. Del traffico? Sempre dei migranti”.

La nona edizione della Leopolda si chiuderà domenica 21 ottobre. Previsto l’intervento finale di Matteo Renzi.

Pronti per l’ultima giornata di una @leopolda_9 bellissima.

La più importante di sempre: qualche leccaculo in meno, tantissime persone in più.#RitornoAlFuturo pic.twitter.com/uaSnZ6URYk

— Luciano Nobili (@lucianonobili) 21 ottobre 2018