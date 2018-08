Gli sms di Asia Argento sono stati diffusi da Rain Dove, la compagna di Rose McGowan

È stata la modella Rain Dove, compagna dell’attrice paladina del movimento #MeToo Rose McGowan, a diffondere il contenuto dei messaggi in cui Asia Argento svelava di aver avuto un rapporto sessuale con Jimmy Bennett. A rivelarlo è stata la stessa Dove, sui social network, in uno scambio di tweet con diversi utenti. La 28enne modella americana ha detto di aver ricevuti i messaggi confidenziali proprio da Asia Argento, inviati probabilmente per cercare conforto e consigli sul da farsi.

I didn’t want Asia to tell me the things they did she reached out to ME 1st. When they told me of criminal activity I did share some texts 4 asssitance in assessing my actions. Sharing my texts is my legal right. I confessed to this forum it was me cuz Rose was falsely accused. — Rain Dove (@raindovemodel) 26 agosto 2018

I messaggi di Asia Argento diffusi da Rain Dove, poi pubblicati su Tmz

Tutto è cominciato dopo lo scoop del New York Times della scorsa settimana, secondo cui l’attrice italiana avrebbe promesso 380mila dollari al giovane attore e musicista rock Jimmy Bennett, oggi 22enne, in cambio del suo silenzio su un rapporto sessuale avuto nel 2013, quando lui era ancora minorenne, 17enne. Asia Argento aveva risposto con un comunicato in cui ha ammesso il pagamento, ma negava di aver fatto sesso con il ragazzo. Dove su Twitter ha spiegato di essere andata alla polizia per mostrare i messaggi perché la Argento avrebbe commesso un reato. «È stata lei a iniziare la conversazione, mi ha chiesto aiuto perché diceva di essere innocente», ha raccontato.

«Non volevo – ha scritto ancora la modella – che Asia mi inviasse i messaggi. Quando mi hanno detto che c’era un reato, ho diffuso alcuni sms per supportare le mie azioni. Divulgare i testi che ricevo è un mio diritto avallato dalla legge. Confesso di essere stata io, perché al mio posto Rose veniva ingiustamente accusata». In un passaggio dello scambio di sms tra Argento e Dove l’attrice italiana viene rassicurata: «Poi respira: Ci sarà giustizia per coloro che sono onesti». La risposta: «Il mondo non funziona in questo modo». Dove ha negato di aver passato personalmente i contenuti al sito Tmz, che li ha poi resi noti facendo esplodere il caso. Ha detto di averlo fatto indirettamente. Secondo la modella potrebbe essere stato qualche amica o un collaboratore al quale aveva fatto leggere i testi per capire come comportarsi.

Plus that’s my last message with Asia. That is NOT a happy human message haha. pic.twitter.com/wSDDe0C2ME — Rain Dove (@raindovemodel) 26 agosto 2018

(Immagine di copertina: uno screenshot da tweet di Rain Dove)