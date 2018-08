Pisa, sassaiole e insulti contro il ristorante tosco-africano simbolo d’integrazione

Da qualche giorno un imprenditore e padre di famiglia di mezza et, prende a sassate e insulta tutte le persone di colore che passano sotto al suo balcone ed entrano in un ristorante tosco-senegalese che da due mesi fa dell’integrazione la sua bandiera. Il culmine della violenza – spiega Il Tirreno – è stato contro una bambina italiana di quattro anni figlia di Nicola Tamburiello (62 anni) e Bousso Gueye (di 44), titolari di “Sapori d’Africa e toscani”, locale etnico aperto a giugno all’angolo fra via Quarantola e via Battisti, nella zona di Porta a Mare a Pisa.

L’apice della violenza alla mezzanotte fra martedì 21 e mercoledì 22 agosto, quando l’uomo in questione ha ferito alla gamba due ventenni di colore che avevano appena cenato nel ristorante e stavano tornando a casa, minacciando loro di far fuoco con una pistola. Il tutto davanti al titolare e la sua figlia piccola.

L’uomo – secondo quanto racconta Tamburiello al Tirenno – insulta con epiteti come “Senegalesi di me…a”, “negri di me…a” e anche “figli di pu…na”. Una vera e propria persecuzione, già nota alle forze dell’ordine che puntualmente, chiamate dall’imprenditore nemico, sono richieste nei controlli del locale. Locale che tutte le volte risulta in regola.

